Специалист призвала заемщиков не откладывать покупки в ожидании дешевых кредитов

07 сентября 2026, 07:40

Экономист Кузнецова: заемщикам нет смысла ждать снижения ставки ЦБ любой ценой

Фото: iStock/jittawit.21

Инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова посоветовала заемщикам не ориентироваться лишь на будущую динамику ключевой ставки. Ожидание более выгодного кредита может обернуться ростом цен на квартиру или машину и свести экономию к нулю.