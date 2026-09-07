Специалист призвала заемщиков не откладывать покупки в ожидании дешевых кредитов
Инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова посоветовала заемщикам не ориентироваться лишь на будущую динамику ключевой ставки. Ожидание более выгодного кредита может обернуться ростом цен на квартиру или машину и свести экономию к нулю.
Экономист в беседе с «Газетой.Ru» рекомендует оценивать всю финансовую картину: стоимость покупки сейчас, вероятное подорожание и итоговую сумму выплат банку. Если жилье или автомобиль прибавит за время ожидания 5–10%, снижение процентов по займу может не компенсировать эту разницу. При рефинансировании действующего кредита Кузнецова советует рассматривать снижение ставки на 3–4 процентных пункта как заметный ориентир. Для крупных займов с длительным остаточным сроком выгода иногда появляется при разнице около 2 п.п. Небольшие кредиты или договоры, близкие к завершению, часто не стоит переоформлять ради привлекательной ставки в рекламе.
Первыми на улучшение условий смогут рассчитывать клиенты с устойчивым доходом, хорошей кредитной историей и умеренной долговой нагрузкой. Банки, вероятно, начнут конкурировать именно за таких заемщиков, включая получателей зарплаты на карты кредитных организаций. Для людей с повышенными рисками разрыв между ключевой и фактической кредитной ставкой сохранится значительным. По оценке Кузнецовой, к концу 2026 года займы станут доступнее, однако ставки уровня 10–12% в ближайшей перспективе не вернутся. Потребительские кредиты могут стоить 27–30% годовых, ипотека — 15,5–17%, автокредиты — 17–19%.
Эксперт отметила, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки не дает мгновенного эффекта для заемщиков. Банкам требуется время, чтобы удешевить привлечение средств, пересчитать риски и пересмотреть тарифы. Кузнецова призвала смотреть на конечную переплату: заем в 1 млн рублей на пять лет под 30% годовых потребует вернуть почти 1,94 млн рублей.
Читайте также: