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Специалист призвала заемщиков не откладывать покупки в ожидании дешевых кредитов

Экономист Кузнецова: заемщикам нет смысла ждать снижения ставки ЦБ любой ценой
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Инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова посоветовала заемщикам не ориентироваться лишь на будущую динамику ключевой ставки. Ожидание более выгодного кредита может обернуться ростом цен на квартиру или машину и свести экономию к нулю.



Экономист в беседе с «Газетой.Ru» рекомендует оценивать всю финансовую картину: стоимость покупки сейчас, вероятное подорожание и итоговую сумму выплат банку. Если жилье или автомобиль прибавит за время ожидания 5–10%, снижение процентов по займу может не компенсировать эту разницу. При рефинансировании действующего кредита Кузнецова советует рассматривать снижение ставки на 3–4 процентных пункта как заметный ориентир. Для крупных займов с длительным остаточным сроком выгода иногда появляется при разнице около 2 п.п. Небольшие кредиты или договоры, близкие к завершению, часто не стоит переоформлять ради привлекательной ставки в рекламе.

Первыми на улучшение условий смогут рассчитывать клиенты с устойчивым доходом, хорошей кредитной историей и умеренной долговой нагрузкой. Банки, вероятно, начнут конкурировать именно за таких заемщиков, включая получателей зарплаты на карты кредитных организаций. Для людей с повышенными рисками разрыв между ключевой и фактической кредитной ставкой сохранится значительным. По оценке Кузнецовой, к концу 2026 года займы станут доступнее, однако ставки уровня 10–12% в ближайшей перспективе не вернутся. Потребительские кредиты могут стоить 27–30% годовых, ипотека — 15,5–17%, автокредиты — 17–19%.

Эксперт отметила, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки не дает мгновенного эффекта для заемщиков. Банкам требуется время, чтобы удешевить привлечение средств, пересчитать риски и пересмотреть тарифы. Кузнецова призвала смотреть на конечную переплату: заем в 1 млн рублей на пять лет под 30% годовых потребует вернуть почти 1,94 млн рублей.

Дарья Осипова

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