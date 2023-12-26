В Подмосковье для катания на тюбингах оборудовали около 40 горок

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Московской области обустроили 39 горок для безопасного катания на тюбингах – надувных санках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок. 11 из них расположены в областных парках, ещё 28 – на других общественных территориях», – говорится в сообщении.Список горок с адресами можно найти на сайте ведомства.
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Лора Луганская