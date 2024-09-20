Россиянам раскрыли, как объяснить частую смену работы на собеседовании

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Руководитель команды карьерных консультантов центра «Моя карьера» Екатерина Желябина заявила, что на собеседовании нежелательно рассказывать потенциальному работодателю негативные факты о бывших коллегах, давая им свою оценку.
Она отметила, что не нужно объяснять частую смену работы какими-либо негативными факторами предыдущего коллектива.
По словам эксперта, основаниями для ухода с предыдущих мест работы можно называть нарушение договорённостей со стороны работодателя или реорганизацию в команде.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что будут делать блогеры при существенном падении их доходов на иностранных платформах.
Ранее исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый пятый программист не откликается на вакансии, предполагающие прохождение теста.
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По словам эксперта, основаниями для ухода с предыдущих мест работы можно называть нарушение договорённостей со стороны работодателя или реорганизацию в команде.
«Многие соискатели часто допускают ошибку в ответе на вопрос о причине увольнения, используя стандартную фразу: «Ушёл по собственному желанию». Такой ответ не вызывает доверия у рекрутера, ведь за ним может скрываться проблемный сотрудник. Будьте дипломатичны и сдержанны, проявите лояльность к бывшему работодателю, и это обязательно оценят», — добавила в беседе с RT Желябина.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что будут делать блогеры при существенном падении их доходов на иностранных платформах.
«Сейчас трафики упали, и они на этом зарабатывать не могут, но тем не менее у России есть и другие социальные сети, например, Вконтакте, где, конечно, механика и динамика другие, но можно научиться использовать их. Ещё одна серьёзная альтернатива — Telegram», — ответил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Ранее исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый пятый программист не откликается на вакансии, предполагающие прохождение теста.
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Мелисса Тимофеева