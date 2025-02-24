Психолог объяснила идиллию в отношениях Прилучного и Зепюр после неудачного брака с Муцениеце

Павел Прилучный (Фото РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Последние пару лет вокруг личности российский актёра театра и кино Павла Прилучного очень много разговоров. Все началось с его скандального развода с актрисой Агатой Муцениеце, а дальше — семейные разборки, деление имущества и скандалы из-за детей.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что образ Павла Прилучного поначалу может показаться нарциссично-зависимым, однако не все так просто.
Важно отметить, по мнению психотерапевта, что в подростковом возрасте актер «Закрытой школы» пережил смерть отца, а это, безусловно, повлияло на его становление мужской индивидуальности.
Она подчеркнула, что подобное «раздвоение» создает в человеке внутренний конфликт.
Фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Психолог объясняет развод Муцениеце и Прилучного недостаточным выполнением обязательств.
Мужское эго Павла в этом союзе пошатнулось, поэтому начались алкогольные инциденты, применение силы, что можно расценить как попытки актера вернуть себе трон важного и значимого.
Однако психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос не может гарантировать удачность этого союза, потому что у Прилучного может случиться новый инцидент, связанный с детской травмой.
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Детские травмы: смерть отца
Важно отметить, по мнению психотерапевта, что в подростковом возрасте актер «Закрытой школы» пережил смерть отца, а это, безусловно, повлияло на его становление мужской индивидуальности.
«Потеря отца наносит колоссальный удар и влияет на мужское «я» подрастающего мальчика. У него формируются только частичные представления о том, как может действовать мужчина. И, получается, будто бы одна его часть требует дополнительных заботы и ухода мамы, чтобы залечить травму, а другая часть требует продолжать быть мужчиной и делать мужественные поступки», — объяснила эксперт.
Она подчеркнула, что подобное «раздвоение» создает в человеке внутренний конфликт.
«Он вырос, действительно, очень привлекательным, стал актером, реализовывал свой талант. Помимо этого у него были романы с известными актрисами. Это все питало его амбиции и мужское эго», — пояснила Кардиакос.
Почему не получилось с Агатой Муцениеце
Фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Психолог объясняет развод Муцениеце и Прилучного недостаточным выполнением обязательств.
«Агата, которую выбирает Павел, тоже яркая девочка. Но в семье присутствуют не только любовь и страсть, но и обязательства. И как раз их оказалось намного труднее выдерживать. Тут проявляется вторая, травмированная сторона Прилучного. Со стороны супруги он мог ожидать напутствующих, поддерживающих решений, нежности, чуткости (где-то даже материнской), а Агата, выходя замуж за харизматичного и яркого, не предполагала этого давать. Она от него хотела защиты и поддержки, потому сама является сильной и талантливой единицей», — пояснила Кардиакос.
Мужское эго Павла в этом союзе пошатнулось, поэтому начались алкогольные инциденты, применение силы, что можно расценить как попытки актера вернуть себе трон важного и значимого.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Брак с Зепюр Брутян
«Зепюр — восточная женщина, и она вернула Павлу мягкость, тонкость, поддержку, которой ему, вероятно, недоставало. В этих отношениях он как бы долечивает свои раны, собирает свой мужской внутренний стержень и расстается со всеми старыми образами. Актер получает тепло, мягкость от жены и чувствует себя по-новому, обретает некую цельность», — отметила собеседница.
Однако психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос не может гарантировать удачность этого союза, потому что у Прилучного может случиться новый инцидент, связанный с детской травмой.
«Травма не всегда может быть так просто компенсирована. Тут будет зависеть от того, как их отношения будет развиваться дальше», — заключила Анастасия Кардиакос.
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Анастасия Панченко