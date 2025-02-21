Психолог раскрыла, что нужно женщинам от мужчин для полного счастья

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21 февраля отмечается Международный день женского счастья. Этот праздник напоминает о важности заботы, внимания и поддержки женщин.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый человек индивидуален, и нужно спрашивать у самой женщины, что ее делает счастливой, что ей приятно.
Она добавила, что каждой женщине хочется чувствовать себя любимой, нежной, женственной.
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«Все девушки разные, но если мы возвращаемся к старой истине, то человеку нужен человек. И женщине, как бы они не говорили про деньги и подарки, в первую очередь, нужно внимание. Как и какими способами оно выражается — это уже другой вопрос», — сказала психолог.
Она добавила, что каждой женщине хочется чувствовать себя любимой, нежной, женственной.
«И все это хочется, конечно, получать от мужчины. Так же, как и мужчине, с обратной стороны, тоже требуется внимание, чтобы ощущать себя главным, сильным, решительным. Важно именно ощущение самодостаточности как женщине, так и мужчине», — заключила психолог.
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Анастасия Панченко