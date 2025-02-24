Психолог объяснила, как исправить главную причину недопонимания между мужчинами и женщинами

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Современные реалии существенно отличаются от того, что было раньше, однако недопонимания между мужчинами и женщинами существуют до сих пор. Специалисты утверждают, что это происходит в силу биологической разности. Но могут ли противоположные полы когда-нибудь прийти к гармонии и общему балансу?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что многие распри происходят из-за внутреннего конфликта в женщинах.
По ее словам, «слабому полу» нужно самой разобраться в понятии счастья, чтобы потом объяснить своему партнеру.
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«Современным женщинам для счастья не хватает только семьи — они также хотят развиваться в карьере и иметь собственные увлечения. Если посмотреть на нашу историю 20 лет назад, то женщина в большинстве своем занимается домом и детьми, это ее основная задача и функция перед обществом. Сейчас понятия меняются, и у многих женщин наблюдается внутренний конфликт: она хочет развиваться, но есть это "надо и не надо"», — сказала она.
По ее словам, «слабому полу» нужно самой разобраться в понятии счастья, чтобы потом объяснить своему партнеру.
«Существует очень популярный запрос от женщин в сторону мужчин: я хочу, чтобы ты меня понимал. Это достаточно инфантильный запрос с психологической точки зрения, потому что мужчины и женщины по-разному думают и функционируют. Женщине нужно, во-первых, самой понимать, что делает ее счастливой, чтобы дать мужчине инструкции», — объяснила психолог.
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Анастасия Панченко