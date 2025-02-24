Психолог объяснила, как исправить главную причину недопонимания между мужчинами и женщинами

Современные реалии существенно отличаются от того, что было раньше, однако недопонимания между мужчинами и женщинами существуют до сих пор. Специалисты утверждают, что это происходит в силу биологической разности. Но могут ли противоположные полы когда-нибудь прийти к гармонии и общему балансу?