Психолог Гришина раскрыла, как не прогадать с подарком подростку

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Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании Ирина Гришина рекомендовала при выборе новогоднего подарка подростку ориентироваться, в первую очередь, на пожелания самого человека.
«Часто бывает так, что родителю кажется, что он знает лучше, что нужно его ребёнку. Но, думая так, родитель продолжает относиться к нему именно как к ребенку, а не подростку. Когда дети маленькие, их легко обрадовать, и подарок от взрослого часто может быть лучше того, что ребенок пожелает себе сам. Но если так поступить с подростком, он воспримет это как игнорирование его собственного мнения», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Гришина.
Кроме этого, совместно с подростком можно определить сам бюджет его подарка.
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