Отправить праздничную открытку из Подмосковья можно в «Коломенском трамвае желаний»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Участники путешествия в «Коломенском трамвае желаний» смогут отправить праздничную открытку с приветом из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Специальной новогодней открыткой от бренда O Paper Paper в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» можно порадовать своих родных.
Кроме этого, «Коломенский трамвай желаний» получил гран-при Всероссийского конкурса «Маршрут года-2021» и нанесен на национальную карту локальных культурных брендов России. Также во время праздника участников будут ждать квесты, подарки, угощения и лотереи.
Читайте также:
В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье
В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»
«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работать в Серпухове
«Место, где желающим предложат открытку, необычно. Это экскурсионный «Коломенский трамвай желаний», который существует уже более десяти лет и завоевал большую популярность у жителей и гостей города. Бренд O Paper Paper известен тем, что создает самую красивую оберточную бумагу, открытки и наклейки.<…> Сегодня этот город — единственный в Подмосковье и один из немногих в России, где функционирует такой вид транспорта», — поделились в ведомстве.
Читайте также:
В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье
В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»
«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работать в Серпухове
Мира Полтева