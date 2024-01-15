Трамп отправил помешавших ему экоактивистов «домой к мамочке»

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп ответил группе экологических активистов, которые пытались сорвать выступление политика в штате Айова, шуткой, порекомендовав одной из участниц «идти домой к мамочке». Об этом пишет РИА Новости.
Дональд Трамп в воскресенье, 14 января, выступал в городе Индианола в Айове перед сторонниками. Однако в какой-то момент группа протестующих с баннером с надписью "Трамп - климатический преступник" стала скандировать лозунги против бывшего американского лидера.
Политик отметил, что экоактивисты ещё молодные и незрелые. После того, как протестующих вывели из зала, Дональд Трамп продолжил выступление.
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«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», — ответил Трамп одной из активисток.
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Диана Аванесян