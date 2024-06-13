Психолог Хорс назвал три причины, по которым людей привлекают скандальные ток-шоу

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Агрессия и разборки в ток-шоу собирают большие просмотры и имеют высокие рейтинги, в отличие от добрых и позитивных сюжетов. Интерес к скандальным телевизионным программам — таким, как «Мужское и женское», «Давай поженимся» или «Пусть говорят» противоречит сам себе: эмоции зрителей зашкаливают от восторга до отвращения, но их смотрят. Что же подпитывает страсть к таким зрелищам?
Психолог, кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» объяснил, почему люди с удовольствием смотрят скандальные ток-шоу, назвав три конкретные причины.
Однако психолог отметил, что обобщать в этом вопросе не стоит, потому что всё зависит от личной интеллектуальной развитости человека.
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«Зачастую люди смотря такие ток-шоу либо чтобы поржать, как выражается моя дочь, либо чтобы ужаснуться и сравнить, как у них плохо, а значит у нас не так уж и плохо, либо потому, что своя жизнь настолько скучная, что любая эмоция в цене», — объяснил эксперт.
Однако психолог отметил, что обобщать в этом вопросе не стоит, потому что всё зависит от личной интеллектуальной развитости человека.
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Анастасия Бондарева