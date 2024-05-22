Психолог Хорс предупредил об опасности самой первой ставки в азартных играх

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Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.
«Также никотиновая зависимость начинается с первой сигареты, а алкогольная — с первой рюмки. Дальше — втягивание, периодическое употребление, регулярное употребление, запойное употребление и личностная деградация. Все люди, которые играют в азартные игры, находятся на той или иной стадии зависимости. Но помогать им, как правило, начинают на самой последней», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Он добавил, что игроманы, находящиеся на последней стадии, могут встречаться во всех социальных группах.
Кроме этого, по его словам, чаще всего заядлыми игроманами с зависимостью становятся те, кто просто не умеет проигрывать, и для кого проигрыш – боль.
Ранее Михаил Хорс заявлял, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.
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