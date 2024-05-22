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Психолог Хорс предупредил об опасности самой первой ставки в азартных играх

22 мая 2024, 23:29
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.
«Также никотиновая зависимость начинается с первой сигареты, а алкогольная — с первой рюмки. Дальше — втягивание, периодическое употребление, регулярное употребление, запойное употребление и личностная деградация. Все люди, которые играют в азартные игры, находятся на той или иной стадии зависимости. Но помогать им, как правило, начинают на самой последней», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Он добавил, что игроманы, находящиеся на последней стадии, могут встречаться во всех социальных группах.



Кроме этого, по его словам, чаще всего заядлыми игроманами с зависимостью становятся те, кто просто не умеет проигрывать, и для кого проигрыш – боль.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.

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#здоровье
#психология
Развеян основной миф о бультерьерах и бульдогах
Биолог Татаренко назвала мифом бойцовое предназначение бульдогов и бультерьеров
22 мая 2024, 23:18

Фото: iStock/GoDogPhoto

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила о том, что информация о бойцовом предназначении таких пород собак, как бультерьеры и бульдоги, является мифом.
«Не бывает породы, все представители которой априори агрессивны. Даже если это так называемая бойцовая порода. Конечно, если бультерьера, стаффордширского терьера или американского бульдога дрессировать для боев, характер собаки изменится. Она будет агрессивной и опасной для окружающих», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Она отметила, что хоть такие породы и имеют сложный характер, при правильном воспитании они будут вести себя абсолютно нормально. При этом, по её словам, исправить уже сформированный хозяином агрессивный характер собаки практически невозможно.

Ранее Марина Татаренко говорила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.

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#собаки
#животные
#воспитание
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Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском
Леонид Слуцкий заявил об экранизации сериала о Жириновском Первым каналом
22 мая 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.
«Первый канал займется производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — сообщил в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее стало известно о том, что нейросеть «Жириновский» ответила, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском должен играть председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

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#лдпр
#жириновский
#сериал
#сми
#партия
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Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова
Экс-полковник Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Попова
22 мая 2024, 22:58

Фото: Минобороны РФ

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Об этом стало известно NEWS.ru.
В 2023 году Попова отстранили от должности командующего 58-й армией российских войск. По данным следствия, во время пребывания на посту он продал порядка 2 тысяч тонн металлоизделий, предназначенных для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Тимошенко отметил, что для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.

«Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо», — отметил собеседник издания.
Попов подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне спецоперации, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей. По делу также проходит предприниматель из Краснодарского края, помогавший генерал-майору реализовывать металл.

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Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов

Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы
#следствие
#ущерб
#металл
#вс рф
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Экономист Шедько раскрыл, когда цены на «вторичку» упадут в России
Экономист Шедько спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в июле-декабре
22 мая 2024, 22:47

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько предположил, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.
По его словам, снижение стоимости на такую недвижимость составит 10%.

«В большей степени могут подешеветь трёхкомнатные квартиры в депрессивных населённых пунктах. Это в большей степени коснётся такого жилья, как народная стройка, хрущевки, брежневки, а также большие квартиры от четырёх и более комнат», — добавил в беседе с Газета.ру Шедько.

Ранее сообщалось, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Вместе с тем уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.

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#квартиры
#недвижимость
#цена
#снижение
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Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов
«Подъем»: проехавший по пляжу в Анапе патруль возмутил туристов
22 мая 2024, 21:42

Фото: iStock/ronstik

Пляжный патруль на большой скорости проехал по берегу моря в Анапе, пишет «Подъем».
По данным издания, действия сотрудников органов правопорядка на квадроцикле возмутили туристов. Они промчались по пляжу, оставив за собой след поднявшегося песка.

Как уверяют очевидцы, патруль проехал и мимо детей. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю сообщили, что жалоб к ним не было, а правоохранители не нарушали закон.

Ранее стало известно, что орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге.

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#анапа
#полиция
#пляжи
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Изменены даты подведения итогов программы «Открытая промышленность»
Подведение итогов программы «Открытая промышленность» состоится 27 и 28 мая
22 мая 2024, 20:13

Фото: iStock/SweetBunFactory

Изменена дата проведения мероприятия по подведению итогов программы продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность». Об этом сообщила автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Отмечается, что программа реализуется агентством при поддержке Министерства промышленности и торговли России с 2021 года. Её главная цель – популяризация технологического и кадрового потенциала российских предпринимателей.

Подведение итогов программы будет осуществлено по новому графику – с 27 по 28 мая. Мероприятие состоится на площадке Конгресс-холла в Омске. В ходе него будет проведено пленарное заседание, посвящённое стратегическим задачам по развитию промышленного туризма в стане, а также презентация региональных проектов по промышленному туризму.

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#промышленность
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#россия
#предприниматели
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«Не надо лгать»: политолог Третьяков обвинил Соловьёва во лжи и ушёл с его программы
Политолог Третьяков ушёл с программы Соловьёва после конфликта с ним
22 мая 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после конфликта с ведущим. Запись программы доступна на платформе «Смотрим».
На видеозаписи можно увидеть, как Соловьёв обвиняет Третьякова в том, что тот всегда после эфиров начинает раздавать оценки другим выступавшим в ходе передачи экспертам. Третьяков, в свою очередь, не согласился с таким заявлением. Он подчеркнул, что не раздаёт оценки, а высказывает мнение о сказанном другими, после чего попросил Соловьёва «не лгать».

В ответ на это Соловьв заявил гостю, что им придётся расстаться.

«Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть, просто забудьте, пожалуйста, о моём существовании. Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», – заявил ведущий.

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#конфликт
#обвинение
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Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы
Ганчев: жители освобожденной части Харьковской области получат документы РФ
22 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Жители освобожденных территорий на севере Харьковской области получат российские документы. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в рамках пресс-конференции.
По его словам, в Донбассе жители получали паспорта ДНР и ЛНР, а после смогли их поменять на российские. Некоторые сразу оформляли гражданство РФ.

«Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт», — пояснил Ганчев.

Он также отметил, что на освобожденных территориях Харьковщины в школах выдавали аттестаты, которые не занесены в Росреестр, и теперь их будет необходимо легализовать. При этом в регионе ещё есть аккредитованные образовательные учреждения, которые выдают учащимся свидетельства об окончании по российскому образцу.

Кроме того, Ганчев рассказал, что за освобождённой территорией Харьковской области теперь закреплён номер 188 автотранспортного региона.

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Число погибших на подмосковных автодорогах за четыре месяца снизилось почти на 30%
22 мая 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Подмосковье начала года произошло 926 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Аварийность на дорогах Московской области продолжает снижаться. С начала 2024 года на 28% снизилось число погибших и на 10% – раненых. По видам аварий с января по апрель отмечаем рост на 12% наездов на пешеходов, перебегающих дорогу в неположенных местах или двигающихся по автомагистралям, где находиться им запрещено», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ведомстве также напомнили автомобилистам о начале миграции диких животных. На загородных трассах можно увидеть лосей, поэтому следует быть предельно внимательными.
«Если вы увидели лося, лучше сбавить скорость до минимума. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы в тёмное время лучше видеть пешеходов, которые могут переходить проезжую часть или двигаться по её краю. Особенно осторожными нужно быть во дворах – летом там гуляет много детей, катаются на велосипедах и самокатах», – отметили в министерстве.
Там добавили, что для повышения безопасности на дорогах Подмосковья проводят обустройство дорожных ограждений, тротуаров, восстанавливают разметку проезжей части.

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