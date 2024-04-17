Психолог Хорс заявил о страшной опасности сериалов

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Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил об опасности сериалов, поскольку они могут вызвать настоящую зависимость у человека, похожую на наркотическую.
По его словам, человек может натурально страдать без эпизода любимого шоу.
Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
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«У человека возникает привыкание к героям, которые, казалось бы, ведут вполне обычную жизнь, решают каждый день какие-то маленькие проблемы и выходят победителями из ситуации. Также зритель эмоционально привязывается к персонажам, и те в некоторой степени могут заменить ему социальную активность. После окончания сериала у его фаната может быть «ломка», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
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Мелисса Тимофеева