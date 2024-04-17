Психолог Хорс заявил о страшной опасности сериалов

Когда речь заходит о просмотре порнофильмов, люди делятся на две категории: одни утверждают, что «красивые видео» разрушают реальность и приводят к изменам и разводам, другие уверены, что это «разжигает» интерес и оживляет сексуальную жизнь в паре.