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Психолог Хорс заявил о страшной опасности сериалов

Психолог Хорс сравнил сериалы с наркотиками
17 апреля 2024, 23:07
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил об опасности сериалов, поскольку они могут вызвать настоящую зависимость у человека, похожую на наркотическую.
По его словам, человек может натурально страдать без эпизода любимого шоу.

«У человека возникает привыкание к героям, которые, казалось бы, ведут вполне обычную жизнь, решают каждый день какие-то маленькие проблемы и выходят победителями из ситуации. Также зритель эмоционально привязывается к персонажам, и те в некоторой степени могут заменить ему социальную активность. После окончания сериала у его фаната может быть «ломка», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.



Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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#сериал
#опасность
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Все районы Петербурга украсят ко Дню Победы
17 апреля 2024, 23:22

Фото: iStock/Ojimorena

Более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации города.
Так, в рамках украшения города к празднику будут использованы символы городов-героев и городов воинской славы (гербы, флаги). Кроме того, разместят 16 356 элементов праздничного оформления, среди которых знамёна Победы и флаги России, флаги расцвечивания и стилизованные флаги на опорах освещения и стенах зданий, композиции на опорах освещения и на тросовых конструкциях, виниловые баннеры и многое другое.

Как передаёт «Петербургский дневник», планируется развесить торжественные плакаты, посвящённые празднику Великой Победы, запустить в трансляцию тематические видеоролики на дисплеях, соответствующе украсить метро.

Ранее сообщалось, что Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе.

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#украшения
#день победы
#санкт-петербург
#праздник
#благоустройство
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Житель Украины вырвался из рук пограничников в Закарпатье и сбежал в Венгрию
17 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Об этом сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает украинский «24 канал».
По словам Демченко, мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось, добавил представитель украинской госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчина ранее пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.

Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили инвалида на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.

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Названы районы Москвы, где аренда жилья дешевле всего
«Яндекс Аренда»: Самая недорогая аренда в Новой Москве
17 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Drazen Zigic

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что наиболее дешёвое жильё можно арендовать в Новой Москве.
Отмечается, что там аренда обойдётся в 37-38 тыс. рублей.

В пределах МКАД найти дешёвую для съёма квартиру можно в Северном Медведково, Выхино-Жулебино, Лосиноостровском районе и Бирюлево Восточном.

«Сейчас московский рынок долгосрочный аренды стабилизируется — бюджетные предложения становятся более доступными для арендаторов после стабильного роста цен, который наблюдался с июля прошлого года», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.

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#квартира
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Эксперт объяснила стулья с пенисами в кабинете Дурова
Life.ru: Эксперт Ольховая объяснила, что означают стулья с пенисами в кабинете Дурова
17 апреля 2024, 20:37

Фото: iStock/Giulio Fornasar

Стулья с пенисами и пиками в кабинете бизнесмена Павла Дурова показывают, что он не реализован как мужчина, сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по фэншуй Кристину Ольховую.
По ее словам, копья говорят о готовности к обороне, а фаллосы — о мужской силе. Выбор стульев в форме пениса может означать, что у человека есть слабость в позиции управления этим местом, отметила она.

Сам же стул олицетворяет трон и означает управление. Его владелец считает себя императором, который многое контролирует.

«Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — «создать», копья — это «захватить», — сказала она.
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#эксперты
#экспертное мнение
#россия
#павел дуров
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Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году
17 апреля 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году. Об этом Борисов сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Борисов отметил, что на сегодняшний день осуществляется процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. По словам главы «Роскосмоса», недавно завершились все необходимые испытания.

Борисов подчеркнул, что «Ангара-А5М» создаётся с возможностью запуска в дальнейшем пилотируемых кораблей.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.

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#роскосмос
#ракета
#компании
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«Я стою дороже»: Эксперт рассказала, как правильно просить повышение зарплаты
Психолог Цай объяснила, почему людям трудно просить повышения зарплаты
17 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Vershinin

25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате из-за уверенности, что такая просьба в адрес руководства бесполезна. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В беседе с «Радио 1» бизнес-психолог Юлия Цай рассказала, почему люди затрудняются просить повышение заработной платы.

«Потому что не видят перспективы в той сфере, в которой работают, потому что есть определенные ограничения, потому что есть выверенные форматы оплаты труда за определенный вид деятельности, и никакого роста и развития там не предполагается. Но кто-тот просто боится сам по себе и стесняется задавать вопросы», — объяснила психолог.

Эксперт добавила, что у каждого человека есть свои внутренние психологические барьеры, которые не позволяют поднять тему увеличения зарплаты.

«Может быть, это неуверенность в себе, может быть, нежелание выйти на конфликт, может быть, опасение, что после таких вопросов тебя могут просто уволить, потому что менталитет у всех разный. И у каждого свои взаимодействия внутри коллектива. Но в целом есть определенные внутренние психологические барьеры, которые препятствуют поднимать такую тему», — сказала специалист.

Также Юлия Цай уточнила, что эта проблема людей старшего поколения, потому что в них звучат отголоски советской эпохи.

«Это эхо советской эпохи. Когда неудобно было говорить про зарплату, это не приветствовалось. Ставки у всех были понятны и ясны, все доработки и переработки проплачивались сверху. У текущего подрастающего поколения меняется восприятие само по себе: они уже проще говорят о зарплатах и озвучивают все свои ожидания. Но тут важно понимать, что очень часто ожидание и реальность расходятся в разы», — сообщила собеседница.

Психолог указала, как нужно готовится к разговору о повышении зарплаты и что приводить в доводы.

«Нужно прежде всего составить список действий, которые реализованы или реализуются, в какой динамке это находится, что можно усилить, усовершенствовать — то есть идти с конкретными предложениями. Идти из серии я такой прекрасный, я стою дороже, почему бы вам не платить мне больше — не пойдет. Нужно понимать, что ты можешь предложить конкретному работодателю», — сообщила психолог.

По мнению собеседницы, пробовать можно всегда, но если ничего не выходит, то лучше планомерно готовится к смене рабочего места.

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В Московской области запустили комплексную электронную услугу «Ветеран труда»
17 апреля 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье запустили комплексную услугу «Ветеран труда». Она позволяет онлайн оформить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги и телефон, сообщили в пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Комплексная услуга позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья. Всего в регионе – свыше 640 тыс. жителей с этим почётным трудовым званием», – пояснила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, услуга предоставляется через региональный портал госуслуг.

Звание Ветерана труда присуждается за многолетнюю работу и трудовые заслуги, при этом оформляется соответствующее удостоверение.

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#подмосковье
#московская область
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Эксперты «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России
«Авито Работа»: дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в РФ
17 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

В I квартале текущего года средние зарплатные предложения по всей стране увеличились на восемь процентов и составили 59 927 рублей в месяц при полном рабочем дне. На «Авито» выяснили, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в России.
Специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше ста тысяч рублей. Какие вакансии попали в данный рейтинг рассказали «Радио эксперты сервиса «Авито Работа».

В I квартале этого года среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми стали водители-дальнобойщики. Их средняя заработная плата при полном рабочем дне составила 170 494 рубля. Второе место рейтинга занимают фрезеровщики со средним окладом 136 151 рубль. Замыкают тройку лидеров бурильщики — 113 457 рублей.

«У высококвалифицированных офисных специалистов, которые занимаются умственным трудом, например, IT-специалистов или ведущих инженеров, уровень зарплаты может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Однако, как правило, зарплатные предложения для них не указываются в вакансиях, а обсуждаются по итогам собеседования, исходя от запросов сотрудников», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Рассматривая более массовые офисные вакансии, самые высокие средние зарплатные предложения специалисты сервиса выявили у агентов по недвижимости — 135 179 рублей, аналитиков — 99 833 рубля и менеджеров по развитию — 95 556 рублей. Примечательно, что в категорию профессий «аналитики» входят финансовые аналитики, аналитики продаж и иные специальности.

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#зарплаты
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«Искусство, а не реальность»: Сексолог о развитии психических заболеваний у любителей порно
Сексолог Теслер рассказал, как порнофильмы влияют на сексуальную жизнь в паре
17 апреля 2024, 19:00

Фото: Istock/M-Production

Когда речь заходит о просмотре порнофильмов, люди делятся на две категории: одни утверждают, что «красивые видео» разрушают реальность и приводят к изменам и разводам, другие уверены, что это «разжигает» интерес и оживляет сексуальную жизнь в паре.
В беседе с «Радио 1» психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер сказал, что порнофильмы нельзя воспринимать как отдельную реальность, потому что это искусство, однако есть и другая сторона — зависимость.

«Вы же смотрите триллеры, экшн, детективы но это не значит, что вы это воспринимаете как реальную жизнь. Посмотрели триллер, но потом выходите на улицу без всякого страха и знаете, что никаких Джеков-потрошителей на улице Арбат не присутствует. Это очень условно. Порно — это искусство, иногда это высокое искусство. Но есть люди, которые зависят от просмотра порнофильмов — это называется в психиатрии «порнофилия», то есть любовь и влечение к порно продукции», — объяснил эксперт.

Сексолог уверен, что просмотр порнофильмов никак не влияет на количество измен и разводов, потому что проблемы кроются внутри взаимоотношений.

«Насчет того, что из-за этого происходят разводы… Никакая женщина не требует от мужа, чтобы он вёл себя как Ван Дамм в фильме. Если супругу не нравится, что его партнер смотрит порно, значит, надо сесть и поговорить о том, что в семье не так, какие проблемы решает просмотр порно. Каждый раз в конкретном случае это можно решить. К разводам ведет недопонимание, а не порно. Человек может уходить в порно, алкоголь, игры — это всё идет от недопонимания. Дело не в порно, а в людях», — заявил специалист.

Также психиатр рассказал, что в просмотре порнофильмов есть свои положительные моменты, например, поднятие либидо.

«Кто-то смотрит это ежедневно, чтобы взбудоражить собственные чувства. Повысить либидо это, конечно, тоже может. Еще порнопродукция несет позитивную историю, когда смотрят инвалиды, пенсионеры или люди, которые находятся на вахте. Для них это каким-то образом переключение. Это может и отношения оживить. Существует много вещей, которые помогают растормошить людей: порно, ролевые игры, сексуальные игрушки. Если людям не хватает того, что у них есть, они пытаются попробовать разное. Можно порнофильмами оживить отношения, но нужно видеть грань», — сообщил собеседник.

По мнению сексолога, смотреть или не смотреть порнофильмы — выбор каждого человека, который зависит от конфессионального взгляда, от среды воспитания, от самого восприятия. Есть люди, которые никогда не видели стриптиз и прекрасно себя чувствуют, а есть люди, которые приходят в стриптиз бар после рабочего дня, чтобы просто снять напряжение, поэтому нельзя так плоско подходить к этому вопросу, заключил собеседник.

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