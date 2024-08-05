Психолог Хорс объяснил сходства трудоголиков с алкоголиками

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Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что трудоголизм похож на алкоголизм.
Он отметил, что причиной трудоголизма, как алкоголизма, может быть желание человека уйти от реальности, забыться (первый забывается в работе и труде, а второй — в алкоголе).
Кроме этого, человек может стать трудоголиком из-за страха лени, уравнивания её с отдыхом.
Тем временем опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что самыми недооценёнными на рынке труда в России считаются медики и учителя.
Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.
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Кроме этого, человек может стать трудоголиком из-за страха лени, уравнивания её с отдыхом.
«Трудоголик, по аналогии с алкоголиком, — это тот, кто без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно. Как и у алкоголиков, которые не могут выпить, и у трудоголиков без работы начинается ломка. Трудоголики — это не те, кто воодушевлен своим делом, а те, кто без своего дела не считают себя ценными и важными. Люди, любящие труд, любят и отдохнуть», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Тем временем опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что самыми недооценёнными на рынке труда в России считаются медики и учителя.
«По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Каждый 11-й назвал недооценённым труд инженеров», — приводит RT текст исследования.
Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.
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Мелисса Тимофеева