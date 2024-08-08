Психолог Хорс объяснил, зачем россиянам золотые смартфоны

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Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил желание россиян покупать золотые смартфоны усталостью людей от серости.
«Долгое время модные дома диктовали холодную гамму цветов: чёрный, стальной, серый, белый. Потом пошёл тренд на то, что все ездят в белых, серых и чёрных цветах. Надеюсь, что рост продаж смартфонов яркой расцветки – это предвестник того, что мы возвращаемся в полную цветовую гамму, потому что яркость цветов и разница между ними способствует личностному развитию. Чем больше в жизни многообразия, тем больше у человека готовности к разным сценариям», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.
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