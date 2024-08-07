Вечный холостяк: Психолог объяснил, почему мужчины чаще отказываются строить отношения

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7 августа традиционно считается днем всех холостяков. В этот день одинокие мужчины пересылают открытки-посты из разных пабликов и поздравляют друг друга со своим прекрасным статусом. Но так ли он прекрасен на самом деле?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что первоочередно нужно определиться с самим понятием «холостяк».
Она уточнила, что на самом деле холостякам не сложно вступать в отношения, а здесь играет роль их собственное желание.
По ее мнению, это происходит, потому что границы общества психологической зрелости сильно сдвинулись. Молодые люди, по психологическим нормам, считаются до 45 лет, потому в обществе возникает некий инфантилизм.
Психолог отметила, что абсолютного счесть я в жизни не бывает, а абсолютно беззаботные люди находятся в психиатрических больницах, где притупляются их все нервные процессы.
В завершении беседы Дарья Сальникова дала важный совет свободным людям, которые находятся в поиске долгосрочных отношений.
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«Обычно холостяком считают мужчину в зрелом возрасте (около 40 лет), который не имел семейных отношений или, оставшись с неудачным опытом, решил, что холостяцкая жизнь лучше семейной», — объяснила эксперт.
Она уточнила, что на самом деле холостякам не сложно вступать в отношения, а здесь играет роль их собственное желание.
«Им скорее не сложно, а не нужно это делать. Это люди, которые для себя решили, что им не надо создавать семью, они не хотят продолжительных отношений. И ошибка общества в том, что мы думаем, что их нужно с кем-то познакомить или свести, как-то «пристроить», а им зачастую этого не хочется. Они в открытую говорят, что сделали выбор в пользу жизни без обязательств, без ответственности, без компромиссов, потому что отношения и брак — это не три месяца влюбленности, когда бабочки в животе, а умение находить компромиссы, умение подстраиваться, отчасти возможность поступиться своими интересами ради чего-то большего, это взрослый и осознанный выбор. И мужчины-холостяки сделали взрослый осознанный выбор — жить в пользу себя: никому ничего не должен, раз в неделю встречусь с какой-нибудь подругой, потом с другой, и такой образ жизни меня утеривает», — сказала психолог.
По ее мнению, это происходит, потому что границы общества психологической зрелости сильно сдвинулись. Молодые люди, по психологическим нормам, считаются до 45 лет, потому в обществе возникает некий инфантилизм.
«Желание уйти от ответственности, чтобы это само все решилось — это печальная тенденция, на самом деле. И вот этот стереотип, что с нужным человек будет все так, как надо, — инфантильная позиция, которая означает, что человек не хочет стараться. Так, как надо, будет только первые три месяца, полгода или год влюбленности и легкости, а в семейной жизни всегда приходится что-то делать, это и является причиной многих разводов. Почему-то есть стереотип, что всегда все должно быть хорошо и легко», — поделилась собеседница.
Психолог отметила, что абсолютного счесть я в жизни не бывает, а абсолютно беззаботные люди находятся в психиатрических больницах, где притупляются их все нервные процессы.
«Если он говорит, что в 45 лет не встретил ту единственную… это, возможно, запрос на безрассудное счастье, которые невозможно», — сказала специалист.
В завершении беседы Дарья Сальникова дала важный совет свободным людям, которые находятся в поиске долгосрочных отношений.
«Уберите запрос на постоянное счастье, потому что в отношениях могут быть конфликты, может быть грустно и одиноко. Это процесс, а не перманентное состояние. Вопрос только: ради чего мы это строим, какие ценности вам важны? Многие холостяки как раз говорят, что им не нужны эти семейные ценности. Это не есть плохо, просто второму партнеру нужно решить, насколько он к этому готов», — завершила психолог.
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Анастасия Бондарева