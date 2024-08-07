Психолог Самбурский раскрыл, кто чаще всех испытывает «кринж»

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Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.
«Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с ещё одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция. Социальные нормы накладывают ожидания на поведение каждого. Когда на глазах происходит разрыв шаблона в отношении поведения, окружающие могут испытывать чувство стыда», — объяснил в беседе с Газета.ру Самбурский.
Ранее практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что трудоголизм похож на алкоголизм.
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Мелисса Тимофеева