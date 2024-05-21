Психолог Усанова заявила об опасности мотивации едой успеваемости детей

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Однако правозащитник генерала настаивает, что обвинение Попову не предъявлено и противоправных действий он не совершал. Что известно о генерале и какие заявления он прежде делал о ситуации в ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».