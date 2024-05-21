Психолог Усанова заявила об опасности мотивации едой успеваемости детей

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Детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.
Так она прокомментировала предложение депутата Госдумы Сергея Колунова делать скидки для более успевающих школьников, чтобы мотивировать остальных лучше учиться.
Она отметила, что такой подход вреден по многим причинам, включая и то, что это может спровоцировать конфликты между детьми.
До этого астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун заявила о том, что стакан с кисточками в определенном секторе дома или перестановка рабочего стола могут помочь ребёнку сдать экзамены.
Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов заявлял, что школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет.
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Она отметила, что такой подход вреден по многим причинам, включая и то, что это может спровоцировать конфликты между детьми.
«Как человек и как психолог я не понимаю, как можно еду превращать в мотиватор к лучшей успеваемости. Плюс многие родители сейчас берегут каждую копейку, и, исходя из экономии, могут давить на ребёнка, требуя от него одних только пятерок ради скидки в буфете. Чтобы сподвигнуть школьника к учебным достижениям, лучше использовать другие стимулы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Усанова.
До этого астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун заявила о том, что стакан с кисточками в определенном секторе дома или перестановка рабочего стола могут помочь ребёнку сдать экзамены.
«Лучший способ в этом плане – переставить рабочий стол готовящегося к экзаменам в сектор, который в текущем месяце способствует обучению. В мае 2024 года это восток и юго-запад, а в июне – восток и север», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Старун.
Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов заявлял, что школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет.
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Мелисса Тимофеева