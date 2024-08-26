Психолог Рашевская раскрыла, какие жесты могут провалить публичное выступление

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Психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявила, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.
К ним она отнесла руки либо за спиной, либо скрещённые спереди внизу, либо «приклеенные» к телу, а также слишком хаотичные жесты и так называемые жесты-паразиты.
А врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков отметил, что бардак в доме может говорить о таких психических расстройствах, как депрессия и синдром Плюшкина.
Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
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«Пусть ваши жесты будут свободными, размеренными. Через жесты, через состояние вашего тела в мозг передается сигнал, что в принципе все хорошо, безопасно. Тогда ваши мысли тоже пойдут в этом же направлении», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Рашевская.
А врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков отметил, что бардак в доме может говорить о таких психических расстройствах, как депрессия и синдром Плюшкина.
«Бить тревогу родственникам нужно, когда они видят, что мусора становится очень много, его никто не убирает, появляется неприятный запах, сам человек страдает от этого. У этого человека просто не остается места в квартире, на него уже могут жаловаться соседи, а сам человек не понимает, что с ним происходит. У него нет критики, он не может объяснить, зачем он всё это копит», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.
Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
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Мелисса Тимофеева