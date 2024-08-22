Психолог Наумова объяснила, почему школьников нельзя наказывать за плохие оценки

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Детский психолог Наталья Наумова заявила, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка
Поэтому, считает эксперт, за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.
Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
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«Ребёнка опасно наказывать за оценки. Он ходит в школу, старается, но там есть оценивание, а это зависит от педагога, знаний ребенка, его способностей. В 99% случаях это точно не хулиганство, а потому что что-то не получилось. Придя домой, ребёнок должен получить поддержку и понять, что тут его любят и ценят. Это даст сил ребенку на то, чтобы учиться лучше», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.
Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
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Мелисса Тимофеева