Психолог Калнаус рассказала, с чего стоит начать 2024 год

Фото: Михаил Мартыненко
Психолог из Шатуры Ирина Калнаус рассказала, как надо провести первые дни наступившего года. Об этом сообщил корреспондент.
Психолог дала несколько советов о том, как как настроиться на успех и достичь желаемых целей в 2024 году.
Также она отметила, что стоит соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Она рекомендует уделить время для отдыха и заботы о семье, а также своём физическом и эмоциональном благополучии. Это поможет сохранить энергию и мотивацию на протяжении всего года.
Стоит отметить, что не нужно бояться выйти из зоны комфорта и искать новые пути для своего развития.
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«Во-первых, рекомендую задуматься о своих целях и планах на грядущий год. Определите, чего вы хотите достичь, какие изменения вам необходимы. Это поможет создать ясное направление для вашего развития и успеха <…> Во-вторых, призываю уделить внимание самому себе. Встреча Нового года может быть отличным поводом для саморефлексии и осознания своих сильных сторон », — поделилась Ирина Калнаус.
Стоит отметить, что не нужно бояться выйти из зоны комфорта и искать новые пути для своего развития.
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Мира Полтева