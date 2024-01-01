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Психолог Калнаус рассказала, с чего стоит начать 2024 год

01 января 2024, 15:46
Фото: Михаил Мартыненко

Фото: Михаил Мартыненко

Психолог из Шатуры Ирина Калнаус рассказала, как надо провести первые дни наступившего года. Об этом сообщил корреспондент.
Психолог дала несколько советов о том, как как настроиться на успех и достичь желаемых целей в 2024 году.

«Во-первых, рекомендую задуматься о своих целях и планах на грядущий год. Определите, чего вы хотите достичь, какие изменения вам необходимы. Это поможет создать ясное направление для вашего развития и успеха <…> Во-вторых, призываю уделить внимание самому себе. Встреча Нового года может быть отличным поводом для саморефлексии и осознания своих сильных сторон », — поделилась Ирина Калнаус.


Также она отметила, что стоит соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Она рекомендует уделить время для отдыха и заботы о семье, а также своём физическом и эмоциональном благополучии. Это поможет сохранить энергию и мотивацию на протяжении всего года.

Стоит отметить, что не нужно бояться выйти из зоны комфорта и искать новые пути для своего развития.

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#психолог
#изменения
#советы
#встреча
#новый год
#подмосковье
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Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»
01 января 2024, 17:01

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 120 тысяч человек встречали Новый год на Международной выставке-форуме «Россия».
Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС.
Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.

Программу праздника приурочили к наступившему в 2024 году Году семьи.

«На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми - главных гостей выставки. Их встречали любимые герои сказок - Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи»,-говорят организаторы.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023. Она закончит свою работу 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.

Только за первые два месяца работы выставку посетили более 3,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.

Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.

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#выставка
#россия
#новый год
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Стало известно, какие питомцы живут у Лукашенко дома
У Лукашенко дома живут хамелеон Жорик и шпиц Умка
01 января 2024, 16:49

Фото: stockphoto/sandipruel

У белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон Жорик.
Об этом пишет близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!», - сказано в посте.
По китайскому календарю 2024 год пройдёт под покровительством дракона.

Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.

Ранее сообщалось, что в подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.

Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.

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#животные
#белоруссия
#александр лукашенко
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Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус сядет в тюрьму
01 января 2024, 16:29

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус по решению суда Дакки получил 6 месяцев тюрьмы по делу о нарушении трудового законодательства.
Dhaka Tribune сообщает, что аналогичный срок заключения получили глава компании Grameen Telecom, которую основал Юнус, Ашрафулу Хасану.

Дело против Юнуса и других лиц компании возбудили в 2021 году. Проверка Департамента инспекции фабрик и предприятий обнаружила несколько нарушений трудового законодательства в Grameen Telecom.

Компания не предоставляла постоянных рабочих мест 101 сотруднику компании, а также руководство не сформировало фонд соцобеспечения.

Мухаммад Юнус стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2006 году. Его наградили за вклад в экономическое развитие.

Международное признание пришло к нему после того, как через Grameen Bank предоставлял микрозаймы бедному бангладешскому населению.

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#премия
#тюрьма
#уголовное дело
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В России повышен возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов
Возраст отсрочки от военной службы для айтишников повысили до 30 лет
01 января 2024, 15:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Возраст отсрочки от призыва на военную службу для работников IT-компаний с 1 января повысили с 27 до 30 лет.
Данный указ президент России Владимир Путин подписал в сентябре 2023 года.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство подготавливает корректировки к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет.

Владимир Путин в марте 2022 года подписывал указ, согласно которому россияне, которые работают в аккредитованных организациях IT-сферы, имеют право на отсрочку от призыва до 27 лет на период, пока они работают в этих компаниях.

Чтобы получить отсрочку IT-специалист должен быть россиянином с высшим образованием по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору.

Сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев. Или работодатель должен убедиться в том, что сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Ранее Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Анонс соответствующего проекта опубликован на портале правовой информации, но текста самого документа пока нет, пишет РБК.

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#армия
#отсрочка
#россия
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В РФ изменят правила проведения экзаменов на водительские права
01 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Anastasija Vujic

Новые правила проведения экзаменов на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
В правилах закрепляет требование сдавать теоретический экзамен всем тем, кто желает получить российские водительские удостоверения на основании иностранных прав.

Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) обязаны будут сдавать теорию и практику. А водители автобусов должны будут иметь стаж управления легковым авто или грузовиком минимум год.

Также в новых правилах управления транспортом и выдачи водительских прав появятся основания для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского и международного водительских удостоверений.

К примеру, в этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медзаключения, неявку заявителя для проведения экзамена, получения прав, отказ фотографироваться во время оформления российских прав.

Также к экзамену не допустят лиц, которые уклонятся от явки по повестке в военкомат.

«Выдача российских водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Белоруссия, гражданам РФ и гражданам Республики Белоруссия производится без проведения экзаменов», - сказано в новых правилах.
Ранее сообщалось, что водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».

По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.

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#водитель
#водительские права
#водители
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Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за нецензурной лексики
01 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Zolnierek

Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой.
Заблокировать канал требовал предприниматель и общественный деятель Александр Морозов, которого смутили размещенные на YouTube ролики с ненормативной лексикой, пишет ТАСС.

«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО «Гугл» о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать», - следует из решения суда.
Морозов просмотрел 84 ролика, размещённых на на канале «Настя Ивлеева», и обнаружил, что ведущая распространяет информацию в неприличной форме, оскорбляя человеческое достоинство, общественную нравственность.

Предприниматель требовал от ООО «Гугл» заблокировать аккаунт и взыскать с компании и блогера 10 млн рублей.

Но суд решил, что интересы истца информация, упоминаемая в роликах, не затрагивает. Также суд установил, что видеоматериалы имели маркировку 18 .

В итоге иск отклонен судом в полном объёме.

Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой. Шоумен прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.

«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor

«Известия» перечислили последствия «голой вечеринки» для российских звёзд
#суд
#шоу-бизнес
#новости
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Жители и гости Подмосковья смогут ощутить сибирские морозы в новогодние каникулы
01 января 2024, 15:14

Фото: Светлана Борщева

Синоптики пообещали жителям Подмосковья сибирские морозы в каникулы. Об этом сообщила корреспондент.
«С наступлением нового дня не стоит ждать потепления. Температура воздуха будет лишь на несколько градусов выше, чем в новогоднюю ночь». Более того, метеоролог предупреждает, что звенящие морозы не покинут Московскую область вплоть до 4 января, временами крепчая даже в дневные часы до — 23-28 градусов. Ночью местами температура может опуститься ниже -30. , — подчеркнул синоптик прогностического центра Метео ТВ Александр Ильин.

Также специалист порекомендовал не планировать активный отдых на ближайшие, чтобы избежать сильных морозов. В случае если планы уже построены, то следует одеваться соответственно погодным условиям.

Стоит отметить, что в ближайшие дни погода будет очень динамично развивать, поэтому рекомендуется перед выходом из дома проверять актуальную погоду.

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#подмосковье
#погода
#отдых
#советы
#температура
#праздники
#морозы
#метеоролог
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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
01 января 2024, 14:32

Фото: istockphoto / Viorel Kurnosov

Гидрометцентр России объявил в Московской области оранжевый уровень опасности в связи с сильными морозами.
По словам специалистов температура воздуха ожидается почти на 12 градусов ниже климатической нормы, которая будет сохраняться до утра 5 января.

«В новогоднюю ночь холоднее всего было в районе Дмитрова, где столбики термометров опустились до -15,1 градуса. <…> Температура воздуха в столице немногим отличается от ночного минимума — она достигла -12,7 градуса», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что предстоящей ночью мороз в Москве может опуститься до -20 градусов, а по области до -23 градусов.

Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям и гостям Московской области одеваться теплее и по возможности оставаться дома.

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#погода
#ночь
#температура
#мороз
#специалисты
#дома
#подмосковье
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4-летняя племянница актрисы Эрчел из «Постучись в мою дверь» победила рак
01 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/PeopleImages

О том, что Мави, племянница турецкой звезды из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел больна раком, общественность узнала в прошлом году.
Когда был поставлен страшный диагноз, девочке не было ещё и трех лет. Сегодня семья рассказала о радостной новости о выздоровлении Мави.

Врачи обнаружили у Айлин Мави злокачественное образование. Родители обратились к врачам, когда заметили, что у ребёнка вздулся живот. Медики приступили к срочному лечению.

Ребёнок постоянно находится под наблюдением врачей. Больше родственники не делились подробностями состояния ребёнка. Но сегодня семья объявила, что им удалось победить болезнь.

Сестра Ханде Гамзе разместила в соцсетях видео, как её муж держит на руках дочь и вместе с ней бьёт в колокол. В онкоцентрах существует традиция, согласно которой выздоровевшие оповещают всех о радостной новости. Этот звон воодушевляет тех, кто ещё борется с болезнью.

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#болезнь
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