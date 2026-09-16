Психолог Карвалью назвала признаки возможного суицидального риска у близких
Психолог Луана Карвалью призвала внимательно относиться к изменениям в поведении родных и знакомых, поскольку они могут сигнализировать о тяжелом эмоциональном состоянии. Об этом сообщает Metropoles.
По словам специалиста, насторожить должны регулярные высказывания о смерти, желание «исчезнуть», отказ от общения и утрата интереса к привычным занятиям. Тревожными сигналами Карвалью считает нарушения сна и питания, ощущение безысходности, стремление быстро закончить незавершенные дела и раздачу ценных личных вещей.
Психолог подчеркнула, что важную роль играет спокойный разговор без критики и оценок. Человеку важно почувствовать, что рядом есть тот, кто готов выслушать и воспринять его переживания всерьез.
Карвалью посоветовала не оставлять близкого наедине с таким состоянием и как можно скорее помочь ему обратиться к психологу или психиатру. По ее словам, в подобной ситуации важнее всего поддержка и своевременная профессиональная помощь, а не попытка найти «идеальные» фразы.
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