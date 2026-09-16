Психолог Карвалью назвала признаки возможного суицидального риска у близких

16 сентября 2026, 16:03

Психолог Карвалью назвала выслушивание способом предотвратить суицид

Фото: iStock/AnnaStills

Психолог Луана Карвалью призвала внимательно относиться к изменениям в поведении родных и знакомых, поскольку они могут сигнализировать о тяжелом эмоциональном состоянии. Об этом сообщает Metropoles.