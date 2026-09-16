Россиянам назвали подходящее время для покупки валюты с расчетом на доход в 2027 году
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров посоветовал россиянам приобретать иностранную валюту частями в ноябре и декабре. По его мнению, такой подход может принести доход в 2027 году.
Эксперт ожидает, что ноябрьский курс отразит подорожание нефти. Для постепенной покупки долларов он в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал выбрать конец осени и начало зимы, уделив внимание налоговым периодам.
Согласно стратегии «БКС», к концу 2026 года доллар может стоить 80–85 рублей. В мае 2027 года средний курс американской валюты прогнозируют на уровне 84,2 рубля. В холдинге рассчитывают, что за следующий год российская валюта потеряет к доллару около 4–5 рублей.
Колебания рубля аналитики связали с сезонным спросом на валюту. Влияние, по их оценке, оказывают закупки Минфина, объем которых превысил ожидания рынка, и разовые сокращения продаж валютной выручки со стороны экспортеров.
По сведениям Investing.com, 16 сентября доллар на внебиржевом рынке торговался выше 83,9 рубля.
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