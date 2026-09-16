Россиянам назвали подходящее время для покупки валюты с расчетом на доход в 2027 году

16 сентября 2026, 15:34

«БКС» назвал конец года удачным периодом для покупки долларов

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров посоветовал россиянам приобретать иностранную валюту частями в ноябре и декабре. По его мнению, такой подход может принести доход в 2027 году.