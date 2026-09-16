В России пройдет акция в поддержку донорства костного мозга

16 сентября 2026, 14:30

Фото: iStock/Ralf Geithe

Федеральное медико-биологическое агентство проведет межрегиональную акцию, посвященную донорству костного мозга, с 15 по 21 сентября 2026 года. Инициативу организуют совместно с Росмолодежью и движением «Волонтеры-медики» к Международному дню донора костного мозга.