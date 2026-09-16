В России пройдет акция в поддержку донорства костного мозга
Федеральное медико-биологическое агентство проведет межрегиональную акцию, посвященную донорству костного мозга, с 15 по 21 сентября 2026 года. Инициативу организуют совместно с Росмолодежью и движением «Волонтеры-медики» к Международному дню донора костного мозга.
Участники кампании расскажут жителям регионов о медицинской стороне донорства и о важности помощи пациентам, нуждающимся в трансплантации.
Донорство костного мозга — это возможность помочь пациентам с лейкозами, лимфомами и другими тяжелыми заболеваниями крови, которым требуется трансплантация. Чтобы стать потенциальным донором, необходимо быть гражданином России в возрасте от 18 до 45 лет, не иметь серьезных хронических заболеваний и противопоказаний. Желающему нужно обратиться в учреждение, участвующее в программе Федерального регистра доноров костного мозга, заполнить анкету и сдать небольшую пробу крови либо мазок с внутренней стороны щеки для определения генетического типа. Эти данные внесут в регистр: если появится пациент с подходящей совместимостью, с добровольцем свяжутся специалисты.
Вероятность совпадения генетических характеристик с конкретным пациентом невелика, поэтому регистр нуждается в постоянном пополнении. При подтверждении совместимости донор проходит дополнительное медицинское обследование и может выбрать один из двух способов сдачи клеток: через кровь после предварительной подготовки препаратом или путем забора костного мозга из тазовой кости под наркозом. Костный мозг при этом не имеет отношения к спинному мозгу: процедура не влияет на способность ходить или чувствительность. Донорство проводится бесплатно и добровольно, а клетки организма полностью восстанавливаются.
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