Психолог Кичаев заявил о негативных последствиях отказа от мата

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Психолог Александр Кичаев заявил, что отказ от мата может привести к стрессу.
«Если человек вырос в среде, где мат — это способ выплеска негативных эмоций, а иногда и способ коммуникаций, то для человека это привычно. Если ему запрещать, у него будет стресс, ощущение того, что он себя сдерживает, сковывает. Это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кичаев.
Однако для тех, кто вырос в условиях, где мат неприемлем, подобные выражения наоборот будут вредны, считает эксперт.
Ранее психолог НИКИ детства Юлия Волкова рассказала о пользе сказкотерапии.
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