Психолог Комарова заявила о важности подробных инструкций для коллег перед отпуском

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Психолог Светлана Комарова заявила, что перед отпуском полезно решить все свои срочные рабочие задачи, а также составить план тех работ, которые надо делегировать коллегам в ваше отсутствие.
Она отметила, что это поможет отключиться в отпуске от дел и хорошо отдохнуть.
А на Кузбассе тем временем сообщили об открытии первого пляжа в Центре семейного отдыха «Салаирские плёсы».
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ сообщили о том, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.
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«Надо составить список дел и задач, которые по согласованию с руководителем будут переданы коллеге. В этом списке следует указать все контакты партнёров, с которыми вы общаетесь, а также названия папок и файлов в компьютере, которые могут потребоваться коллеге», — прокомментировала в беседе с RT Комарова.
А на Кузбассе тем временем сообщили об открытии первого пляжа в Центре семейного отдыха «Салаирские плёсы».
«Салаирские плёсы» — единственное в округе место организованного отдыха. Здесь проведена акарицидная обработка территории, водолазы уже обследовали дно, с началом летнего сезона приступили к дежурству спасатели, Роспотребнадзором взяты пробы воды», — приводит «Сiбдепо» комментарий главы Гурьевского городского округа региона Станислава Черданцева.
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ сообщили о том, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.
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Мелисса Тимофеева