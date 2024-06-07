Психолог Волкова рассказала, как сказки помогают детям справится со стрессом

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Психолог НИКИ детства Юлия Волкова рассказала о пользе сказкотерапии. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Иногда родителям бывает сложно договориться с ребенком и услышать друг друга.
Также специалист добавила, что у детей преобладает образное мышление, поэтому любая важная для их развития информация должна передаваться через яркие образы.
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«Здесь как раз может прийти на помощь сказкотерапия. Метод заключается в том, что ребенку рассказывают историю, герой которой он сам. При этом в повествовании для его персонажа придумываются определенные трудности, с которыми он справляется. Так можно проработать психологические сложности, с которыми столкнулся ребенок в реальности», — рассказала психолог Юлия Волкова.
Также специалист добавила, что у детей преобладает образное мышление, поэтому любая важная для их развития информация должна передаваться через яркие образы.
«Для того, чтобы побудить ребенка к изменениям, с помощью сказки родители могут создать те условия, которые подсвечивают разные проблемы и их последствия. Так дети начинают больше размышлять над ситуацией и ищут способ ее изменить как самостоятельных, так и при помощи взрослых», — объяснила психолог.
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Мира Полтева