«Под приторным соусом»: Психолог раскрыла, как понять, что человек желает вам зла

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Желание нравиться всем без исключения есть, наверное, у каждого человека. Хочется, чтобы все люди радовались нашим достижениям и желали добра. Но, к сожалению, такое явление не осуществимо, потому что у каждого из нас есть свои страхи, свой опыт и свои жизненные принципы, которые порождают не всегда добрые мотивы.
Психолог, гештальт-терапевт Ирина Ним в беседе с «Радио 1» рассказала, из-за чего люди могут желать другим зла.
Злость, по словам психолога, всегда адресна и является реакцией на фрустрированную потребность: что-то хочу — не получаю — злюсь.
Собеседница рассказала, по каким признакам можно понять, что человек из окружения желает вам зла.
Ирина Ним предупредила, что иногда злость можно заметить по лицу: наливаются глаза, расширяются ноздри. Однако чаще всего, такую «горькую пилюлю можно завернуть в очень красивую обертку» и «спрятать под приторный соус», заключила гештальт-терапевт.
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«Зачастую люди злятся, пытаясь чего-то через это чувство добиться. Также злость может быть из зависти, когда человек не умеет добиваться своих целей, не умеет что-то делать для этого и брать ответственность за свои поступки, а из зависти можно хорошо разрушить другого человека: у меня нет и пусть у тебя тоже не будет. Иногда злость возникает из боли: мне больно, пусть и тебе будет больно тоже, чтобы ты понял, как больно мне, чтобы ты присоединился», — объяснила эксперт.
Злость, по словам психолога, всегда адресна и является реакцией на фрустрированную потребность: что-то хочу — не получаю — злюсь.
Собеседница рассказала, по каким признакам можно понять, что человек из окружения желает вам зла.
«Когда человек не готов мириться с твоими успехами, не готов тебя поддерживать, а поддерживает только то, что у тебя плохо получается. Когда высмеивает, когда критикует, причем подает это за заботу. Могут сыпаться какие-то колкие замечания, что ничего не получится и так далее», — сказала психолог.
Ирина Ним предупредила, что иногда злость можно заметить по лицу: наливаются глаза, расширяются ноздри. Однако чаще всего, такую «горькую пилюлю можно завернуть в очень красивую обертку» и «спрятать под приторный соус», заключила гештальт-терапевт.
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Анастасия Бондарева