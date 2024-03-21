Психолог Колосова: При глубинной тревоге антистресс-игрушка не поможет

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Кандидат психологических наук Светлана Колосова заявила, что антистресс-игрушка не поможет при сильной тревоге.
«Зависит от глубины стресса. Если вам наступили на ногу в транспорте, то это прекрасный повод достать антистресс-игрушку и пожамкать её в руках. Если у вас продолжительный стресс из-за проблем в отношениях с любимым человеком, болеет кто-то из родителей, конечно, это не рабочий инструмент», — отметила в беседе с NEWS.ru Колосова.
При этом, по её словам, такая игрушка не приносит никакого вреда.
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