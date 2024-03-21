Радио1
Главная / Новости / Общество/ Психолог Колосова: При глубинной тревоге антистресс-игрушка не поможет

Психолог Колосова: При глубинной тревоге антистресс-игрушка не поможет

21 марта 2024, 19:21
Фото: istockphoto.com/Lyubov Smirnova

Фото: istockphoto.com/Lyubov Smirnova

Кандидат психологических наук Светлана Колосова заявила, что антистресс-игрушка не поможет при сильной тревоге.
«Зависит от глубины стресса. Если вам наступили на ногу в транспорте, то это прекрасный повод достать антистресс-игрушку и пожамкать её в руках. Если у вас продолжительный стресс из-за проблем в отношениях с любимым человеком, болеет кто-то из родителей, конечно, это не рабочий инструмент», — отметила в беседе с NEWS.ru Колосова.

При этом, по её словам, такая игрушка не приносит никакого вреда.


Ранее психолог Армена Аракелова заявила, что агрессивное вождение мужчин весной может быть связано с повышением уровня тестостерона у них.

Читайте также:

Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты

Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики

Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной
#психолог
#стресс
#тревога
#здоровье
#игрушки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий
21 марта 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».
«В нашем регионе – 8 тыс. безработных, в то время как вакансий – 80 тыс. Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в стране. Это хорошие показатели, которых удалось достичь, внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Предстоящая ярмарка трудоустройства охватит свыше 20 тыс. участников», – отметила министр.
Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, в пресс-конференции также приняли участие предприниматели. Они представили деятельность своих компаний.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт в Подмосковье с 10 по 12 апреля на шести крупнейших площадках.

Читайте также:

Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство

Лишь 19% студентов готовы пойти на нелегальное трудоустройство

Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет
#минсоцразвития мо
#трудоустройство
#работа
#безработица
#министр
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка
Суд в Москве арестовал женщину, продавшую собственного ребенка
21 марта 2024, 20:28

Фото: istockphoto.com / zoka74

В Московском суде взяли под стражу женщину, которая обвиняется в продаже собственного ребенка. При этом сама она настойчиво отрицает свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Суд принял решение о заключении под стражу еще одной фигурантки уголовного дела о торговле детьми.

Женщине предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Подозреваемая отказалась признать свою вину.

По информации прокуратуры, в феврале 2020 года 33-летняя женщина родила девочку, которую затем передала 44-летней «покупательнице», которую позже также арестовали. При регистрации рождения ребенка женщина-покупательница обманула, заявив, что девочка является ее родной дочерью.

Читайте также:

В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня

Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов

В Москве живущую в подъезде женщину с детьми могут проверить на мошенничество
#торговля
#суд
#дело
#памятник
#женщина
#ук
#обвинение
#мошенничество
#девочка
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле призвали уничтожать вставших с оружием на сторону противника россиян
Песков: взявших оружие и вставших на путь предательства необходимо уничтожать
21 марта 2024, 20:02

Фото: Сайт Кремля

Россиян, которые покинули страну и встали на сторону противника, нужно уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе время общения с журналистами «АиФ».
Представитель Кремля напомнил, что до этого российский президент Владимир Путин говорил о предателях, воюющих со своими соотечественники.

«Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — заявил Песков.
Он также добавил, что возвращения предателей в России никто не ждет.

Ранее пресс-секретарь заявил, что давление США и Евросоюза не помешает развитию отношений России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки

«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО

Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам предложили назвать главные достопримечательности страны
21 марта 2024, 19:35

Фото: сайт конкурса

С 19 по 31 марта проходит финальный этап конкурса достопримечательностей «От южных морей до полярного края». Он организован программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
«После полуфинала лидерами стали 89 локаций – по одной из каждого региона России. Желающие могут выбрать лучшие достопримечательности в номинациях «Гордость моей страны», «Душа моей компании» и «Мечта моего сердца». По итогам голосования будут сформированы три рейтинга – топ-10 мест в каждой из трех номинаций. В 2025 году они появятся в туристических маршрутах программы», – сообщили организаторы конкурса.
Определить главные достопримечательности страны 2024 года можно на сайте конкурса. Там же можно подробно познакомится с его условиями.

Читайте также:

1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника

Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»

В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
#конкурс
#достопримечательности
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, как получить больше выходных
Юрист Русяев рекомендовал брать отпуск в августе и октябре
21 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto.com/Yana Tatevosian

Юрист Илья Русяев заявил, что больше выходных можно получить, уходя в отпуск в августе и октябре.
«ТК РФ позволяет законно увеличить размер отпускных за счёт нескольких факторов. Важно правильно выбрать время отпуска. Выгоднее брать отдых сразу после повышения оклада или выплаты крупных премий, чтобы они вошли в расчёт среднего заработка за последние 12 месяцев. Также отпускные будут больше в месяцы с максимальным количеством рабочих дней», — пояснил в беседе с NEWS.ru Русяев.

Кроме того, он рекомендовал не брать отпуск до полугода работы. Специалист напомнил, что отпуск можно переносить на следующий год, однако следует учитывать, что более двух лет не уходить на отдых по закону нельзя.

Ранее сообщалось, что ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут на площадке особой экономической зоны «Дубна» 11 апреля.

Читайте также:

В Дубне состоится всероссийская ярмарка вакансий

Стало известно, сколько россиян отправятся в путешествие в этом году

Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка
#работа
#отпуск
#выплаты
#рф
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Балицкий: российские военные контролируют высоты в Работино и центр села
21 марта 2024, 19:12

Фото: iStock/IherPhoto

В эфире Первого канала губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные контролируют высоты в запорожском Работино и центр села.
«Противник продолжает оставаться в ложбине, в то время как наши Вооруженные силы находятся на высотах, что, по мнению Балицкого, способствует балансу. Мы продолжаем сталкиваться с "мясными штурмами". Противник выходит из кладбища, где пытается укрыться. Середина населенного пункта наша», — отметил он.
Губернатор также сообщил, что российские военные ежедневно захватывают пленных в Работино, в том числе много добровольно сдающихся.

Работино находится на передовой линии в Запорожской области. Киевские власти называли его ключевым достижением контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении.

Читайте также:

Рогов рассказал, как жители Работино воспринимают присутствие ВСУ

Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино

Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
#губернатор
#военные
#кладбища
#жители
#всу
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
315 тыс. билетов ЦППК оформили с начала года по предварительным проездным документам
21 марта 2024, 18:48

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК за первые три месяца 2024 года оформили с помощью терминалов предварительных проездных документов 315,7 тыс билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. со ссылкой на данные «Центральной ППК».
«Билеты покупали в пути следования у кассиров-контролёров и в кассах на станциях прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Чаще всего билеты по талонам оформляли на Белорусском направлении – 80,4 тыс. раз. На Горьковском и Рижском направлениях эти показатели достигли 55,7 тыс. и 51,1 тыс. соответственно», – говорится в сообщении.
По данным министерства, на ЦППК работают более 520 подобных терминалов. Они установлены на станциях, где нет касс или они работают не круглосуточно.

С помощью терминала можно оформить специальный талон с указанием пункта отправления. Предъявив его, пассажир может оформить билет на станции прибытия или у кассира-контролёра без дополнительного сбора.

Читайте также:

Удобство активации билетов по NFC оценили 3,5 млн пассажиров ЦППК

ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

ЦППК за прошлый год перевезла более полумиллиарда пассажиров
#цппк
#транспорт
#общественный транспорт
#поезд
#проезд
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО
21 марта 2024, 18:42

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ребенок должен рождаться естественным путем. Так депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала инициативу по созданию банка спермы бойцов СВО, приводит ее слова издание «Подъем».
Она также напомнила об опыте клонирования овцы Долли и суррогатных детях, напомнив при этом, что всегда выступала против такого искусственного вмешательства.

«Естественный путь — это любовь мужчины и женщины, от которой рождаются дети. Уже были и овца Долли, которую клонировали, и суррогатные дети», — заявила Останина.
Ранее с инициативой создания банка спермы бездетных участников СВО выступила омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Стребкова.

Читайте также:

Депутат Останина: первопричиной детской агрессии является равнодушие родителей

Омбудсмен Останина выступила против введения Дня многодетных семей

Депутат Останина: Нужны новые программы для педагогов детей с нарушениями слуха
#дети
#женщины
#мужчины
#депутат
#омбудсмен
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
Борисов: запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
21 марта 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» и тремя космонавтами стала просадка напряжения химического источника тока.
«На последнем этапе предпусковой подготовки возникла нештатная ситуация, приведшая к прерыванию всей процедуры. На заседании государственной комиссии мы только что установили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока», — пояснил Борисов.
Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с Байконура был запланирован на 16:21 мск 21 марта, однако был отменен примерно за 20 секунд до запуска.

Основной экипаж корабля включает в себя россиянина Олега Новицкого, белорусскую космонавтку Марину Василевскую и американскую астронавтку Трейси Дайсон. Ожидается, что Василевская станет первой женщиной из Белоруссии, отправившейся в космос.

Читайте также:

Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили

В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре
#космос
#мкс
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф