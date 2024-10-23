Психолог Коробейникова озвучила неочевидные признаки конфликтов в семье

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Психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.
Также о нехорошей обстановке дома говорит ситуация, при которой супруги готовы проводить время где угодно, лишь бы не дома.
А главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил один из истоков фобического страха за своё здоровье.
Ранее Врач-психиатр Денис Морозов заявлял, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
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«Есть выгоды определенного плана — сохранять эти отношения. Отношения сохраняются, а времени, которое проводит пара вместе, практически нет. И большей частью они это время разгружают на детей, но не друг с другом. Между ними всё время кто-то есть. Но друг с другом один на один, времени они прически уже не проводят», — добавила в беседе с Газета.ру Коробейникова.
А главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил один из истоков фобического страха за своё здоровье.
«У некоторых людей стоит запрет на опасность. У них такой склад представлений, в котором опасность демонизирована. У них есть убеждение, что опасности обязательно нужно избежать, и что нельзя в ней находиться. Это убеждение противоречит объективной реальности. А у них есть навязчивое убеждение, что можно жить в полной безопасности, и что любая степень опасности — это очень плохо», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Ранее Врач-психиатр Денис Морозов заявлял, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
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Мелисса Тимофеева