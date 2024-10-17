Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии

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Врач-психиатр Денис Морозов заявил, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
Факторами риска для развития болезни также являются стресс, наследственность, индивидуальные свойства личности, сокращение солнечного дня, считает специалист.
Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
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«Болезни могут спровоцировать развитие депрессии из-за стресса. Но с позиций современной медицины роль соматических заболеваний не ограничивается стрессом. При многих болезнях, например, заболеваниях сердца, сахарном диабете, раке и др., обнаруживается ряд пусковых механизмов развития этих болезней и депрессии. Неврологические заболевания также являются серьёзным фактором риска депрессии», — пояснил в беседе с Газета.ру Морозов.
Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
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Мелисса Тимофеева