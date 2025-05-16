Психолог Марк Бартон задолжал ФНС свыше 9 млн рублей

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Известный психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящая фамилия — Павелковский) должен ФНС 9 млн 40 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, две недели назад Бартон открыл новое юрлицо — ООО «Эскью». Компания будет продавать парфюмерную и косметическую продукцию, а также средства личной гигиены. Звёздный психолог владеет собственной линейкой шампуней, бальзамов, гелей для душа, лосьонов и даже антицеллюлитных скрабов.
При этом основным бизнесом Бартона продолжает оставаться ООО «Цифровая психология Марка Бартона», которое занимается продажей видеолекций и психологических программ. На этом в 2024 году коуч заработал 102 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 43 млн руб.
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При этом основным бизнесом Бартона продолжает оставаться ООО «Цифровая психология Марка Бартона», которое занимается продажей видеолекций и психологических программ. На этом в 2024 году коуч заработал 102 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 43 млн руб.
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Элина Позднякова