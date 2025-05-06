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ФНС арестовала счета блогера Subo из-за налоговых долгов

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета популярного блогера-миллионника Субхана Мамедова, более известного в сети как Subo. По информации, предоставленной Telegram-каналом «‎Mash», деньги блогера были заморожены в трех банках.
Субо, ранее лишенный российского гражданства за предоставление недостоверной информации при его получении, оказался в центре внимания после этого финансового скандала.

Арест счетов стал серьезным ударом по имиджу блогера, который продолжает набирать популярность в социальных сетях. Несмотря на это, Мамедов активно отрицает любые слухи о конкуренции с другими известными личностями. Он утверждает, что не испытывает зависти к коллегам. Однако финансовые трудности могут повлиять на его дальнейшую карьеру в мире блогинга.

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В Индии леопард выхватил у матери четырехлетнего мальчика и съел его
06 мая 2025, 08:27

Фото: iStock/Bedrin-Alexander

Вечером 3 мая в небольшой деревушке Мана Кабра округа Баджешвар произошло трагическое событие: четырёхлетний мальчик Найтк погиб в лапах дикого леопарда. Об этом пишет Times of India.
Ребёнка привела к уличному туалету его мама. Когда женщина отвернулась, хищник неожиданно выпрыгнул из зарослей и схватил малыша, унеся его в ближайший овраг. Несмотря на срочные поиски, ребёнок был найден мёртвым спустя некоторое время с серьёзными повреждениями шеи.

Представитель местного лесничества Дхрув Сингх Мартолия подтвердил гибель мальчика и рассказал, что власти незамедлительно начали расследование случившегося.

Лесной департамент инициировал выплату компенсаций пострадавшей семье и усилил меры безопасности вблизи населённого пункта, установив три специальные ловушки. Главный инспектор разрешил усыпить агрессивного зверя, угрожающего жителям.

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Мошенники похитили у пенсионера-художника в Москве более 1,5 миллиона рублей
06 мая 2025, 05:08

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Телефонные мошенники обманом выманили у пожилого московского художника более 1,5 миллиона рублей, угрожая ему уголовным преследованием. 75-летний мужчина передал свои сбережения курьеру, поверив в необходимость проверки денег. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
26 апреля пострадавший связался с полицией и объяснил, с чего все началось: ему позвонила неизвестная девушка. Она сумела выманить у художника паспортные данные. Вскоре последовали звонки от мошенников, которые убедили пенсионера, что ему грозит уголовное дело.

«Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета», — пояснил собеседник агентства.

В течение двух дней мужчина отдал все свои сбережения, превышающие 1,5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело и ведет расследование.

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Автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова арестовали в Москве
06 мая 2025, 00:46

Фото: iStock/undefined undefined

Блогера и автора Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова задержали за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Известно, что 4 мая блогер находился в Санкт-Петербурге, где провёл лекцию о критике архитектуры в разные эпохи. На следующий день он вернулся в Москву.

В отношении Гнилорыбова составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов. Мещанский суд Москвы подтвердил поступление материалов дела.

Ранее сообщалось, что старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой.

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Сотрудника «Микрохирургии глаза» в Москве арестовали за избиение женщины до смерти
06 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/Tunatura

Старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Об этом сообщили РИА Новости в Тимирязевском районном суде Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Паштаева под стражу на 1 месяц и 29 суток. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности).

По данным следствия, конфликт между Паштаевым и 40-летней знакомой произошёл в квартире на почве внезапной личной неприязни. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой. После избиения женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ, однако позже балерину помиловали.

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В Москве загорелся ресторан «Экспедиция»
05 мая 2025, 22:16

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В Москве в Таганском районе загорелся ресторан «Экспедиция», сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что с крыши ресторана валил густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе, а потом пламя перешло на летнюю веранду на втором этаже здания.

Посетителей экстренно эвакуировали, а 30 человек покинули горящее здание самостоятельно. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия оперативно приехала пожарная служба, они локализовали огонь, а затем полностью его ликвидировали.

Ранее сообщалось, что прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.

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