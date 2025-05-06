ФНС арестовала счета блогера Subo из-за налоговых долгов

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета популярного блогера-миллионника Субхана Мамедова, более известного в сети как Subo. По информации, предоставленной Telegram-каналом «Mash», деньги блогера были заморожены в трех банках.
Субо, ранее лишенный российского гражданства за предоставление недостоверной информации при его получении, оказался в центре внимания после этого финансового скандала.
Арест счетов стал серьезным ударом по имиджу блогера, который продолжает набирать популярность в социальных сетях. Несмотря на это, Мамедов активно отрицает любые слухи о конкуренции с другими известными личностями. Он утверждает, что не испытывает зависти к коллегам. Однако финансовые трудности могут повлиять на его дальнейшую карьеру в мире блогинга.
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Арест счетов стал серьезным ударом по имиджу блогера, который продолжает набирать популярность в социальных сетях. Несмотря на это, Мамедов активно отрицает любые слухи о конкуренции с другими известными личностями. Он утверждает, что не испытывает зависти к коллегам. Однако финансовые трудности могут повлиять на его дальнейшую карьеру в мире блогинга.
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Дарья Осипова