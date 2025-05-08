Купившая элитную недвижимость Дана Борисова задолжала налоговой крупную сумму

Дана Борисова (Фото: Telegram @danaborisova76)
Телеведущая Дана Борисова задолжала налоговой 120 тысяч рублей из-за имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что задолженность не помешала звезде приобрести элитную недвижимость в Москве. В прошлом году суд взыскал с Борисовой долги за коммунальные услуги и микрозаймы. Но теперь выяснилось, что у неё появился новый связанный с имуществом долг перед ФНС в размере 121 тысячи рублей.
Борисова владеет квартирой на Рязанском проспекте в Москве, ещё одной квартирой в элитном ЖК с видом на Москву-реку, а также дачей в Щапово. Журналисты попросили телезвезду прокомментировать долги, однако она отказалась говорить на эту тему.
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Борисова владеет квартирой на Рязанском проспекте в Москве, ещё одной квартирой в элитном ЖК с видом на Москву-реку, а также дачей в Щапово. Журналисты попросили телезвезду прокомментировать долги, однако она отказалась говорить на эту тему.
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Анастасия Чинкова