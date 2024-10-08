Психолог Наумова назвала самые частые причины ссор в отношениях

Руководитель проектов лаборатории ГИС Института ИИ МФТИ Алексей Самосюк заявил, что присуждение Нобелевской премии Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения в этом году было связано с тем, что их работа легла в основу ИИ-революции.