Психолог Наумова назвала самые частые причины ссор в отношениях

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Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.
«Больше всего люди спорят по теме детей, денег, взаимоотношений, распределения обязанностей. Пары ссорятся из-за разногласий. У каждого есть мнение, которое не совпадает с мнением партнёра. При этом каждый чувствует, что его не понимают, не принимают и не ценят. Ссора разгорается, когда она попадает в детский триггер», — прояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.
Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявляла, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.
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