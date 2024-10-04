Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс

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Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова заявила, что игрушки-антистресс могут выступать как вспомогательный элемент в борьбе с бессонницей и стрессом.
Также взаимодействие с такими игрушками может отвлечь человека от психотравмирующих переживаний, сформировать душевную гармонию и даже снизить невроз и депрессию.
До этого психолог Елизавета Чернова отметила, что нет ничего страшного в том, что дети играют в животных и даже ассоциируют себя с ними или с персонажами из игр, книг и фильмов.
Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.
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«У игрушек-антистресс подобный эффект, к которому добавляются приятные тактильные ощущения, способные усилить переключение внимания с эмоциональных переживаний. Человек расслабляется и успокаивается. Не забываем про важность развития мелкой моторики рук, на которую тоже влияют подобные игрушки», — пояснила в беседе с «Известиями» Масолова.
До этого психолог Елизавета Чернова отметила, что нет ничего страшного в том, что дети играют в животных и даже ассоциируют себя с ними или с персонажами из игр, книг и фильмов.
«Но для квадроберов реальность перестаёт существовать: они начинают громко лаять, кушать корм для животных и вести себя агрессивно в обществе. Такое поведение наносит вред не только обществу, но и самому ребёнку. Причиной такого поведения чаще являются отсутствие внимания, уход от реальности социальной среды, семейного конфликта или проблем в школе. Важно понять отличает ли ребёнок, где реальность, а где игра. Эти разделения и определяют норму или психические отклонения», – добавила в беседе с RuNews24.ru Чернова.
Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.
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Мелисса Тимофеева