Психолог Тамбалаева объяснила большую смелость детей в сравнении со взрослыми

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Семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.
Дети, как правило, стремятся больше исследовать и изучить окружающий мир, добавила специалист.
Ранее детский психолог Алена Александрина заявляла, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.
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«Заботливые взрослые оберегают малыша от опасностей, ему неведомых, всегда рядом, откликаются на его зов и просьбы, понимают и поддерживают его. Это идеальная атмосфера для роста и развития. Если родители и значимые взрослые обеспечивают малыша базовым чувством безопасности и мотивируют к развитию, не пугая, а поддерживая, ребёнок растёт смелым, активным, жизнерадостным и открытым ко всему новому», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тамбалаева.
Ранее детский психолог Алена Александрина заявляла, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.
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