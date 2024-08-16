Россиянам назвали метод победить страх перед выступлениями

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Психолог Ольга Рашевская заявила, что победить страх перед выступлением поможет исчерпывающая информация о своих слушателях.
«Следует заранее узнать у организаторов, кто будет присутствовать в зале, что волнует данную публику и что им хочется услышать. Сместите фокус внимания с себя на аудиторию, и вы не заметите, как покорите слушателей», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Рашевская.
Также она рекомендовала во время самого выступления держать зрительный контакт со зрителем. Важно делать своё выступление живым с помощью пауз, вопросов, смены интонаций и т. д.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.
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