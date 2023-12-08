Психолог Наумова объяснила причины анорексии звёзд

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Психолог Наталья Наумова заявила, что причиной заболевания анорексией популярных артистов и их детей могут быть неудовлетворенные детские потребности.
«Обычно это связано с эмоциональным дефицитом, когда в детстве звёздные родители уделяли ребёнку недостаточно внимания и любви. Либо не интересовались их желаниями и сами определяли, чем им заниматься и интересоваться», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.
По её словам, дефицит внимания взрослых может приводить к последствиям в подростковой или более старшем возрасте в виде расстройства пищевого поведения или анорексии.
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