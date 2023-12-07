Психолог Веракса: «Источником поддержки для подростка является взрослый»

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Академик РАО, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования факультета психологии МГУ Александр Веракса заявил о важности внимания взрослых к подросткам.
Он отметил, что внимание родителей и семьи к проблемам подростков является источником поддержки для последних, что крайне важно в таком возрасте.
По его мнению, в учебных заведениях надо проводить профилактику травли среди подростков.
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«Источником поддержки для подростка является взрослый и его внимание. Человек, к которому подросток может обратиться за помощью в любую минуту. Мнение, будто подросткам эмоционально тёплое отношение со стороны взрослых излишне, ошибочно в корне. Подростки интерпретируют такое невнимание к ним как скрытую агрессию. Если мы говорим о роли психолога в этом процессе, то мы не можем ограничиваться лишь эпизодическим скринингом, чтобы увидеть точки риска», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Веракса.
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Мелисса Тимофеева