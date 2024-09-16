Психолог Наумова озвучила самые важные критерии успешного брака

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Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары.
«Нужно ориентироваться на такие факторы, как есть ли любовь, есть ли сильное чувство, есть ли уважение и есть ли у людей общие ценности, одинаково ли они мыслят на счёт тех или иных вопросов. И тогда уже вне зависимости от возраста больше шансов, что у этой пары получится создать надёжные отношения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.
Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.
Ранее клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» комментировала предложение о введении обязательного похода на консультации психолога перед разводом и заявляла, что семейная терапия не является панацеей.
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