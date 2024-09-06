Раскрыты настоящие признаки скорого краха отношений

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Если пара живет исключительно воспоминаниями о прошлом и не строит совместных планов на будущее, это может свидетельствовать о скором завершении отношений, утверждает психолог и психотерапевт Ирина Белкина.
В интервью «Ленте.ру» она объяснила, как понять, что настало время расставаться с партнером. Белкина отметила, что важным сигналом для тревоги является, когда от яркости в отношениях остались только воспоминания о начале влюбленности. Это говорит о том, что партнеры избегают решения проблем в настоящем и не замечают, что начали говорить на разных «языках любви», а их цели разошлись.
Психолог также подчеркнула, что исчезновение эмоциональной близости является критическим признаком. Если у одного или обоих партнеров возникает желание познакомиться с кем-то другим «просто для разнообразия», это говорит об утрате доверия, нежности и заботы.
Еще одним «красным флагом» Ирина Белкина назвала потерю интереса к жизни и увлечениям партнера. Когда партнеры живут словно отдельными жизнями, это может привести к эмоциональной отстраненности и ощущению, что они стали чужими друг другу.
Отсутствие физической близости и сексуального влечения — еще один фактор, говорящий о надвигающемся разрыве, добавила психотерапевт. Если один из партнеров не готов восстановить сексуальное влечение, лучше рассмотреть возможность завершения отношений.
В завершение Белкина подчеркнула, что регулярные обесценивания, критика и физическое насилие являются наиболее явными признаками краха. Если один из партнеров проявил насилие, вероятность его повторения очень высока.
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Психолог также подчеркнула, что исчезновение эмоциональной близости является критическим признаком. Если у одного или обоих партнеров возникает желание познакомиться с кем-то другим «просто для разнообразия», это говорит об утрате доверия, нежности и заботы.
Еще одним «красным флагом» Ирина Белкина назвала потерю интереса к жизни и увлечениям партнера. Когда партнеры живут словно отдельными жизнями, это может привести к эмоциональной отстраненности и ощущению, что они стали чужими друг другу.
Отсутствие физической близости и сексуального влечения — еще один фактор, говорящий о надвигающемся разрыве, добавила психотерапевт. Если один из партнеров не готов восстановить сексуальное влечение, лучше рассмотреть возможность завершения отношений.
В завершение Белкина подчеркнула, что регулярные обесценивания, критика и физическое насилие являются наиболее явными признаками краха. Если один из партнеров проявил насилие, вероятность его повторения очень высока.
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Елена Перлова