Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье

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Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявляла о необходимости выработки единого комплексного подхода в рамках психологической помощи для участников спецоперации.
В Подмосковье одним из флагманов реабилитации военных считается «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». О том, какая работа проводится с участниками спецоперации рассказала заместитель директора центра Анна Фомина в эфире «Радио 1».
Она отметила, что при поступлении раненого бойца осматривает психолог и психотерапевт на предмет наличия посттравматического стрессового расстройства. Многие бойцы жалуются на плохой сон, тревожные мысли, ухудшение памяти и невозможность сконцентрироваться на каком-то деле. В центре реабилитации военные находятся от одного до трех месяцев.
Фомина рассказала, что в центре сейчас работает профессор, член-корреспондент академии медицинских наук Зураб Кекелидзе, который ранее возглавлял центр психиатрии и наркологии имени Сербского и является специалистом в психиатрии, психотерапии и психологии чрезвычайных ситуаций.
Эта технология эффективна при контузии головного мозга. Благодаря биоакустическому воздействию можно провести гармонизацию биоэлектрической работы мозга, пояснила Фомина.
Сотрудники «Центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки» активно делятся своими разработками по психотерапевтической и психологической поддержке бойцов с другими регионами, где подобные заведения только начинают свою работу. По словам Фоминой, без восстановления психологического равновесия невозможно достичь и физического равновесия.
Эксперт также рассказала, что в Сергиевом Посаде открылся новый «Семейный центр имени А.И. Мещерякова». С 16 декабря он начнет принимать бойцов спецоперации, которые имеют проблемы со зрением и слухом.
В России разработан целый комплекс мер для поддержки действующих бойцов СВО и их семей, а также демобилизованных из ВС РФ военных. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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«Мы принимаем на реабилитацию участников СВО с января 2023 года. Мы готовились к этому и сейчас за эти вот почти уже два года отработана четкая позиция, как именно мы должны проводить диагностику и оказывать психологическую и психотерапевтическую помощь нашим бойцам», — рассказала Фомина.
Она отметила, что при поступлении раненого бойца осматривает психолог и психотерапевт на предмет наличия посттравматического стрессового расстройства. Многие бойцы жалуются на плохой сон, тревожные мысли, ухудшение памяти и невозможность сконцентрироваться на каком-то деле. В центре реабилитации военные находятся от одного до трех месяцев.
Фомина рассказала, что в центре сейчас работает профессор, член-корреспондент академии медицинских наук Зураб Кекелидзе, который ранее возглавлял центр психиатрии и наркологии имени Сербского и является специалистом в психиатрии, психотерапии и психологии чрезвычайных ситуаций.
«Мы активно используем и кабинет релаксации, где у ребят есть возможность слушать голос психолога, проводить интерактивный диалог с ним. У нас есть программно-акустический резонансный комплекс, 30 минут сеанса на этом аппарате заменяет 8 часов сна. Мы используем уникальную технологию, которая называется биоакустическая коррекция головного мозга», — отметила специалист.
Эта технология эффективна при контузии головного мозга. Благодаря биоакустическому воздействию можно провести гармонизацию биоэлектрической работы мозга, пояснила Фомина.
Сотрудники «Центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки» активно делятся своими разработками по психотерапевтической и психологической поддержке бойцов с другими регионами, где подобные заведения только начинают свою работу. По словам Фоминой, без восстановления психологического равновесия невозможно достичь и физического равновесия.
Эксперт также рассказала, что в Сергиевом Посаде открылся новый «Семейный центр имени А.И. Мещерякова». С 16 декабря он начнет принимать бойцов спецоперации, которые имеют проблемы со зрением и слухом.
В России разработан целый комплекс мер для поддержки действующих бойцов СВО и их семей, а также демобилизованных из ВС РФ военных. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова