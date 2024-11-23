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Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье

В Подмосковье участникам СВО оказывают психологическую помощь

Видео: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявляла о необходимости выработки единого комплексного подхода в рамках психологической помощи для участников спецоперации.
В Подмосковье одним из флагманов реабилитации военных считается «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». О том, какая работа проводится с участниками спецоперации рассказала заместитель директора центра Анна Фомина в эфире «Радио 1».
«Мы принимаем на реабилитацию участников СВО с января 2023 года. Мы готовились к этому и сейчас за эти вот почти уже два года отработана четкая позиция, как именно мы должны проводить диагностику и оказывать психологическую и психотерапевтическую помощь нашим бойцам», — рассказала Фомина.



Она отметила, что при поступлении раненого бойца осматривает психолог и психотерапевт на предмет наличия посттравматического стрессового расстройства. Многие бойцы жалуются на плохой сон, тревожные мысли, ухудшение памяти и невозможность сконцентрироваться на каком-то деле. В центре реабилитации военные находятся от одного до трех месяцев.

Фомина рассказала, что в центре сейчас работает профессор, член-корреспондент академии медицинских наук Зураб Кекелидзе, который ранее возглавлял центр психиатрии и наркологии имени Сербского и является специалистом в психиатрии, психотерапии и психологии чрезвычайных ситуаций.

«Мы активно используем и кабинет релаксации, где у ребят есть возможность слушать голос психолога, проводить интерактивный диалог с ним. У нас есть программно-акустический резонансный комплекс, 30 минут сеанса на этом аппарате заменяет 8 часов сна. Мы используем уникальную технологию, которая называется биоакустическая коррекция головного мозга», — отметила специалист.

Эта технология эффективна при контузии головного мозга. Благодаря биоакустическому воздействию можно провести гармонизацию биоэлектрической работы мозга, пояснила Фомина.

Сотрудники «Центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки» активно делятся своими разработками по психотерапевтической и психологической поддержке бойцов с другими регионами, где подобные заведения только начинают свою работу. По словам Фоминой, без восстановления психологического равновесия невозможно достичь и физического равновесия.

Эксперт также рассказала, что в Сергиевом Посаде открылся новый «Семейный центр имени А.И. Мещерякова». С 16 декабря он начнет принимать бойцов спецоперации, которые имеют проблемы со зрением и слухом.

В России разработан целый комплекс мер для поддержки действующих бойцов СВО и их семей, а также демобилизованных из ВС РФ военных. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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В Кремле высказались о новой мобилизации в России
Песков: речи о проведении в России мобилизации не ведется
23 ноября 2024, 08:08

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В России не обсуждается вопрос о проведении мобилизации. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведется», — отметил официальный представитель Кремля.

21 сентября 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация. Были призваны свыше 300 тысяч россиян. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
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Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр
ТАСС: ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр
23 ноября 2024, 07:58

Фото: iStock/Olena_Z

Командование ВСУ решило перебросить элитные части в Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали переброску резервов украинских войск в Часов Яр. Через время появилась информация о том, что это военные одного из элитных подразделений ВСУ.

По данным источника, в настоящее время украинское командование пытается заводить «элитников» малыми группами в промзону огнеупорного завода. Он выразил мнение, что возможно, ВСУ хотят усилить оборону опорного пункта.

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#военные
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#всу
#днр
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Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины
23 ноября 2024, 07:46

Фото: iStock/Delpixart

Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном последние события конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что телефонный разговор глав государств состоялся после испытания российской ракетной системы «Орешник». В сообщении ведомства также говорится о том, что Байден и Макрон обсудили конфликт на Ближнем Востоке, в том числе и усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#конфликт
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На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи
23 ноября 2024, 02:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские власти приступили к разработке нового вида контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для граждан, не достигших мобилизационного возраста. Об этом сообщила местная газета NV.
Отмечается, что с 18 лет молодые люди могут добровольно идти на службу. В публикации подчеркивается, что такие контракты могут быть заключены на добровольной основе, что обеспечивает ограниченный срок службы и значительную поддержку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация на Украине недостаточна. По его словам, обновление бригад идет медленно, армия на востоке истощена и требует ротации.

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#всу
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Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева
22 ноября 2024, 22:21

Фото: iStock/ DmyTo

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что военнослужащие России могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центру Киева.
«Такие возможности есть, и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого (...) «Орешника» они возьмут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров», — обратил внимание Дмитрий Жмайло.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и иностранные посольства, поскольку они перестали работать на фоне угрозы воздушной атаки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории. Он рассказал, что ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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#россия
#украина
#сво
#киев
#орешник
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ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
22 ноября 2024, 21:45

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников в небе на Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 22 ноября в период с 20:00 до 21:10 мск была предотвращена попытка ВСУ совершить теракт на территории России с применением беспилотников самолётного типа.

Так, средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью и ещё один – над Курской.

Также в пятницу в сводке ведомства говорилось, что за минувшую неделю ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника.

Ранее в этот день сообщалось, что российский сапёр одним выстрелом уничтожил гексакоптер ВСУ «Баба Яга».

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#курская область
#сво
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Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать на фоне угрозы атаки
22 ноября 2024, 21:37

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и иностранные посольства за то, что те отказались работать на фоне угрозы атаки. Соответствующее заявление президент опубликовал в своём Telegram-канале.
Глава государства объяснил, что посольства, производства и прочие государственные структуры должны одинаково работать, когда в регионе не объявлена воздушная тревога. Информацию от разведок следует воспринимать не как разрешение на выходной, а как важные сведения. Такие меры касаются всех, начиная от Верховной рады, заканчивая органами управления в субъектах.

Зеленский подчеркнул, что в случае объявления воздушной тревоги всем незамедлительно необходимо проследовать в укрытия. Однако при её отсутствии необходимо продолжать работу.

21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Сначала работу остановило представительство США, а за ним аналогичные решения приняли посольства нескольких европейских стран. В этот день ВС РФ нанесли ответный удар на начало применения дальнобойного оружия ВСУ с помощью новейшей ракеты «Орешник».

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#атака
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«Накаркали»: Захарова вспомнила, как Зеленский предлагал тестировать оружие на Украине
Захарова: Зеленский и Резников накаркали, предложив тестировать оружие на Украине
22 ноября 2024, 21:26

Фото: сайт МИД РФ

В России есть несколько систем, подобных «Орешнику», которые в настоящее время проходят испытания. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Комментируя слова главы государства официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, как Владимир Зеленский, бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников и другие представители киевских властей регулярно предлагали территорию Украины в качестве полигона для тестирования новых видов оружия.

«Накаркали», – отметил Захарова в своём Telegram-канале.
21 ноября российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия провели испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». Ей был нанесён удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. В пятницу Путин поздравил руководство Минобороны и разработчиков ракеты с успешным испытанием системы.

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«Виновный в панике Запада»: Хохол и кореец Дима в рядах «Ахмата»
Кадыров рассказал, что в рядах «Ахмата» служит «Хохол» и кореец Дима
22 ноября 2024, 21:17

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Телеграм-канале о бойцах чеченского спецназа «Ахмат», в рядах которого служит кореец по имени Дима и украинец с позывным «Хохол».
«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навёл всего лишь один кореец по имени Дима», — поделился Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что Дима родом из Сахалина и служит в спецназе «Ахмат».

Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов «раскрыл все карты панических настроений» в опубликованной видеозаписи, подчеркнул глава Чечни.

Рамзан Кадыров отметил, что украинскую сторону пугает командир отряда «Ахмат» с позывным «Хохол». По национальности он украинец и данный факт не мешает ему «сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями» разных национальностей, обратил внимание глава Чеченской республики.



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