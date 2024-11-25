Психолог назвала три правила, которые помогут избежать тревожности

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Россияне стали чаще обращаться к психологам. Согласно исследованию здоровья, число россиян, никогда не обращавшихся за психологической помощью, снизилось с 81% в 2023 году до 74% в 2024, и только 13% респондентов никогда не тревожатся и не испытывают стресс.
Психолог Марина Докучаева в беседе с «Радио 1» рассказала, что самая распространенная проблема людей — тревожность, потому что есть некие внешние факторы, которые ее формируют.
«Тревожность — это вообще-то признак психического здоровья. То есть, если мы о чем-то тревожимся и эмоционально не уплощены — мы психически здоровые люди. Другой вопрос, когда тревожность портит человеку жизнь», — объяснила эксперт.
Психолог дала основные советы для сохранения своего психического здоровья:
- стараться не общаться с токсичными и сложными людьми: научиться выстраивать границы, потому что, как правило, такие люди не отдают ничего своего, а только получают огромное количество вашей энергии.
- стараться ограничивать себя от большого количества информации: даже если информация положительная — в силу того, что наши высшие психические функции перегружены, начинается сбой психического аппарата.
- создать для себя островок благополучия, благодарить себя: в своем доме, когда ложитесь спать, старайтесь думать о чем-то хорошем. Поблагодарите весь свой день, все события, которые были, даже, если вы увидели где-то там в облаке солнышко, которое проглянуло, это уже хорошо.
По рекомендациям психолога, если болит душа, если что-то волнует и тревожит, то лучше сразу обратиться к специалисту, а не пытаться выяснить причины самостоятельно.
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