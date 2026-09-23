Кардиолог рассказала про опасные последствия недосыпа
Недостаток сна может спровоцировать усиление аппетита, сбои в работе щитовидной железы и сердечно-сосудистые нарушения. Этой информацией поделилась в беседе с РИА Новости кардиолог и терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко.
Врач напомнила, что нормой для человека считается восьмичасовой сон. Гормон сытости лептин вырабатывается только в это время, поэтому люди, которые спят мало, часто страдают от повышенного аппетита. Если недосып становится постоянным, щитовидная железа начинает работать медленнее и хуже производит тироксин. Это ведет к гипотиреозу и связанному с ним метаболическому синдрому, а также проблемам с сердцем и сосудами.
Кроме того, короткий или некачественный сон усиливает дневную усталость и желание вздремнуть. У человека повышается уровень гормонов стресса, ухудшаются когнитивные и обменные процессы, снижается иммунитет и увеличивается риск онкологических заболеваний.
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