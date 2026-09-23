Кардиолог рассказала про опасные последствия недосыпа

23 сентября 2026, 03:31

Кардиолог Савченкова-Белятко: Недосып грозит проблемами с щитовидной железой и сердцем

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Недостаток сна может спровоцировать усиление аппетита, сбои в работе щитовидной железы и сердечно-сосудистые нарушения. Этой информацией поделилась в беседе с РИА Новости кардиолог и терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко.