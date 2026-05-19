«Опустить до принципов общинного строя»: Милонов раскритиковал идею снизить брачный возраст

19 мая 2026, 17:14

Депутат Милонов жестко ответил на идею снизить брачный возраст

Против снижения возраста вступления в брак в России выступил зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он назвал действующий порог в 18 лет соответствующим нормам высококультурного европейского общества, сформированным веками просвещения и прогресса.





Ранее с инициативой постепенно снижать брачный возраст выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, такая мера помогла бы преодолеть негативные демографические и физиологические тенденции.



