Психолог назвал работу супругов в одной компании угрозой для отношений

26 сентября 2026, 11:57

Фото: Istock/AntonioGuillem

Магистр психологии Дмитрий Гаврилов рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу», что совместная работа супругов в одной компании создаёт риск для отношений и карьеры.





В беседе с изданием психолог отметил, что особенно сложно, когда один супруг руководит, а второй подчиняется.

«Это всегда создаёт дополнительное напряжение. Коллеги прекрасно знают об отношениях пары и видят, что происходит. Если не выдержать границы, они будут уверены, что любая похвала от вышестоящего по должности супруга своей второй половине — не заслуженное в профессиональном смысле поощрение, а награда по личным причинам. Они, скорее всего, будут чувствовать себя в такой ситуации некомфортно», — сообщил эксперт.