Психолог назвал работу супругов в одной компании угрозой для отношений
Магистр психологии Дмитрий Гаврилов рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу», что совместная работа супругов в одной компании создаёт риск для отношений и карьеры.
В беседе с изданием психолог отметил, что особенно сложно, когда один супруг руководит, а второй подчиняется.
«Это всегда создаёт дополнительное напряжение. Коллеги прекрасно знают об отношениях пары и видят, что происходит. Если не выдержать границы, они будут уверены, что любая похвала от вышестоящего по должности супруга своей второй половине — не заслуженное в профессиональном смысле поощрение, а награда по личным причинам. Они, скорее всего, будут чувствовать себя в такой ситуации некомфортно», — сообщил эксперт.По словам специалиста, дети тоже считывают напряжение родителей и часто ищут причину в себе. Гаврилов советует супругам чётко разделять работу и дом. Он заявил, что когда пара занимает одинаковые должности в разных подразделениях, ситуация проще.
Больше всего проблем возникает у людей, где оба — амбициозные карьеристы. Если же один партнёр менее инициативен и ему комфортно подчиняться, сотрудничество складывается легко. Совет не обсуждать работу дома психолог считает почти невыполнимым, особенно при удалёнке.