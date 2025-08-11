Психолог назвал способы решения рабочих конфликтов

11 августа 2025, 18:42

Психолог Чернышов: компании теряют до 4% выручки из-за рабочих конфликтов

Фото: iStock/Deagreez

Организации теряют от 2 до 4% выручки из-за конфликтов между сотрудниками. Такие данные привел HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.





По его словам, организации должны проводить системную работу с конфликтами между сотрудниками.





«В практике управления принято выделять три основных типа конфликтов: системные — вызванные ошибками в бизнес-процессах; ролевые — когда непонятно, кто и за что отвечает; межличностные/внутриличностные конфликты — из-за личных разногласий», — пояснил Чернышов в беседе с «Известиями».

«32% россиян признались, что больше всего их раздражает напряженная атмосфера на рабочем месте, почти столько же, 31%, недовольны тем, что руководитель к ним не прислушивается и не проявляет интереса к их работе», — говорится в материале.