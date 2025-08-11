Психолог назвал способы решения рабочих конфликтов
Психолог Чернышов: компании теряют до 4% выручки из-за рабочих конфликтов
Организации теряют от 2 до 4% выручки из-за конфликтов между сотрудниками. Такие данные привел HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.
По его словам, организации должны проводить системную работу с конфликтами между сотрудниками.
«В практике управления принято выделять три основных типа конфликтов: системные — вызванные ошибками в бизнес-процессах; ролевые — когда непонятно, кто и за что отвечает; межличностные/внутриличностные конфликты — из-за личных разногласий», — пояснил Чернышов в беседе с «Известиями».
Он отметил, что руководство должно создать для сотрудников безопасную атмосферу, где они смогут обсуждать все проблемы немедленно. Специалист предложил использовать «Методику конфликтной или проблемной ситуации», в рамках которой участники должны письменно зафиксировать суть конфликта и его причину. После этого сторонам следует обсудить сложившуюся ситуацию и договориться.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса hh.ru пишет, что каждый третий россиянин недоволен атмосферой, которую создает его руководитель.
«32% россиян признались, что больше всего их раздражает напряженная атмосфера на рабочем месте, почти столько же, 31%, недовольны тем, что руководитель к ним не прислушивается и не проявляет интереса к их работе», — говорится в материале.
При этом 26% опрошенных сталкивались с грубостью начальства, а 24% не считают своего руководителя компетентным. При этом 13% респондентов оказались недовольны устаревшими подходами и отсутствием нововведений.