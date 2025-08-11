В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Татар-информ», кто из россиян имеет право получать двойную пенсию.
По ее словам, право на получение двойной пенсии предоставляется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, а также ополченцам Донбасса и тем, кто заключил контракты с организациями, оказывающими поддержку ВС России в ходе СВО. В том числе речь идет о контрактниках из частных военных компаний.
В случае если эти люди становятся инвалидами, им назначается пенсия по инвалидности. Кроме того, они могут получать и другие виды пенсий, например, пенсию по старости или пенсию за выслугу лет, если они являются сотрудниками силовых структур.
Близкие погибшего могут претендовать на получение двойной пенсии, если смерть произошла в результате боевых действий или была вызвана контузией, ранением или болезнью, полученной в таких обстоятельствах, добавила Бессараб.
