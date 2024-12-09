Психолог назвала главные ошибки, которые могут разрушить брак

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Психолог Анна Кулешова назвала самые главные ошибки, которые могут разрушить брак и лишить гармонии в отношениях. По ее словам, к ним относятся отсутствие общения, неуважение и критика, недостаток романтики и страсти, нежелание меняться и развиваться, а также финансовые разногласия.
«Уважайте партнера и его личные границы. Проявляйте нежность, заботу и внимание, находите время для эмоционального и физического сопряжения. Проявляйте заинтересованность в том, чем живёт партнер. Обсуждайте свои цели и стремления, поддерживайте друг друга. Будьте мотором, а не гирей на ногах. Проведите честный разговор о ваших финансах. Разработайте общий бюджет, обсудите, как вы будете его распределять. Важно уважать мнение друг друга и находить компромиссы», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем суд в Санкт-Петербурге взыскал 10 тысяч рублей с женщины, которая в переписке с бывшим супругом сравнивала его с животным, недостойными человеком, алкоголиком, наркоманом и человеком с физическими дефектами. Как сообщает «Петербургский дневник», мужчина посчитал такие слова порочащими его честь и достоинство, потому потребовал выплатить ему 100 000 рублей компенсации, однако суд снизил ее в 10 раз.
«Бывшая супруга истца пояснила, что высказывала в переписке личное мнение о нем с использованием нецензурных выражений, однако обстоятельства, при которых это было написано, спровоцировал сам истец. Она добавила, что использование нецензурной брани является обычным для бывшего мужа, поэтому не могло причинить ему моральный вред», — пишет издание.Читайте также:
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