Психолог рассказала, как узнать, что ребенок начал курить вейп

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Узнать о том, что ребенок начал курить вейпы, можно по маслянистым следам на руках и одежде, специфическому запаху. Об этом сообщила клинический психолог татарстанского клинического наркодиспансера Надежда Ахмадуллина. По ее словам, в таком случае нужно не ругать ребенка, а пытаться выстроить с ним честные и доверительные отношения.
«Если вы вдруг заметили, что ребенок начал курить вейпы. Это можно заметить по тому, что ребенок начал чаще куда-то выходить, маслянистый запах присутствует или следы на одежде или руках – это заметно. Наша задача разговаривать с ребенком, попробовать рассказать об интересной статье о вреде курения. Спросить его мнение», — поделилась специалист в беседе с «Татар-информ».Психолог советует рассказать ребенку о попкорновой болезни и других опасных последствиях вейпинга. Даже если он отнесется скептически, отметила Ахмадуллина, то все равно тайком зайдет в интернет и прочитает об этом.
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Данил Пономарев